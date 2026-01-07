Gadis y el Monbus Obradoiro renuevan su alianza solidaria con un partido a favor del Albergue Xoán XXIII

El Multiusos Fontes do Sar incorpora el logo de Gadis Cedida

Supermercados Gadis y el Monbus Obradoiro CAB volverán a unir fuerzas en Santiago de Compostela para celebrar el 13º Partido Solidario Gadis, una iniciativa a beneficio del Albergue Xoán XXIII. El encuentro se jugará el sábado 17 de enero, a las 18.30 horas, en el Multiusos Fontes do Sar, con el HLA Alicante como rival.

En esta edición, Gadis donará cinco kilos de alimentos no perecederos por cada punto que se anote durante el partido. La totalidad de la donación se destinará al Albergue Xoán XXIII, entidad que desarrolla una importante labor social en la ciudad, atendiendo a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, entre ellas personas sin hogar.

La iniciativa cumple trece años de colaboración entre la empresa gallega y el club compostelano, consolidándose como una de las citas solidarias más emblemáticas del calendario deportivo local.

Promoción especial para asistir al partido

Con el objetivo de fomentar la asistencia, Gadis ha activado una promoción hasta el viernes 16 de enero en sus supermercados de Santiago y de localidades del entorno como Meixonfrío, Negreira, Cacheiras, Ordes, Padrón, Bertamiráns y Teo. Por compras superiores a 40 euros, los clientes recibirán un vale con un código que permitirá adquirir hasta cuatro entradas a un precio especial de 10 euros cada una, hasta completar aforo.

Las entradas podrán comprarse a través de la web del Monbus Obradoiro CAB, introduciendo el código antes del pago, así como en las oficinas del club.

Compromiso social y deporte

Con este partido solidario, Gadis refuerza su compromiso con los colectivos más desfavorecidos y subraya el papel del deporte como herramienta de cohesión social y promoción de hábitos saludables. A lo largo de las distintas ediciones, la iniciativa ha permitido donar más de 7.500 kilos de productos destinados a cubrir necesidades básicas de personas en riesgo de exclusión.

El encuentro del 17 de enero vuelve a situar al baloncesto compostelano como motor de solidaridad, uniendo a afición, empresa y club en una causa común.