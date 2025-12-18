Olle Lundqvist dice adiós a la temporada tras sufrir una rotura del tendón rotuliano

Olle Lundqvist será operado tras romperse el tendón rotuliano Cedida

El jugador Olle Lundqvist se perderá lo que resta de temporada tras sufrir una rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda durante el partido disputado este martes frente a Caja Rural CB Zamora, según ha informado el club en un parte médico oficial.

Tras la evaluación médica inicial, los servicios médicos determinaron que el jugador será intervenido quirúrgicamente este jueves por la tarde en el Hospital HM Policlínico La Rosaleda, en una operación que estará a cargo de los doctores Hermida y Pérez Abilleira.

Debido a la gravedad de la lesión, la temporada actual ha finalizado para Lundqvist, que iniciará ahora un proceso de recuperación y rehabilitación bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

Desde la entidad han trasladado su total apoyo al jugador y le han deseado una pronta y completa recuperación tras la intervención quirúrgica.