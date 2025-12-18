Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Olle Lundqvist dice adiós a la temporada tras sufrir una rotura del tendón rotuliano

El jugador será intervenido esta tarde en el Hospital HM Policlínico La Rosaleda y comenzará después su proceso de recuperación

Eladio Lois
Eladio Lois
18/12/2025 13:19
Olle Lundqvist será operado tras romperse el tendón rotuliano
Olle Lundqvist será operado tras romperse el tendón rotuliano
Cedida
El jugador Olle Lundqvist se perderá lo que resta de temporada tras sufrir una rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda durante el partido disputado este martes frente a Caja Rural CB Zamora, según ha informado el club en un parte médico oficial.

Tras la evaluación médica inicial, los servicios médicos determinaron que el jugador será intervenido quirúrgicamente este jueves por la tarde en el Hospital HM Policlínico La Rosaleda, en una operación que estará a cargo de los doctores Hermida y Pérez Abilleira.

Debido a la gravedad de la lesión, la temporada actual ha finalizado para Lundqvist, que iniciará ahora un proceso de recuperación y rehabilitación bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

Desde la entidad han trasladado su total apoyo al jugador y le han deseado una pronta y completa recuperación tras la intervención quirúrgica.

