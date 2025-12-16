Abierta la inscripción para la carrera Padrón 10K

La carrera, en la edición de 2024 R. Méndez

El Concello de Padrón ha abierto este martes, 16 de diciembre, el plazo de inscripción para la XXIII edición de la Padrón 10K, una cita ya consolidada en el calendario atlético gallego, que se celebrará el sábado 7 de febrero de 2026 con salida y llegada en el Campo do Souto.

La competición está organizada por el Concello de Padrón con la colaboración de la Deputación da Coruña, la Federación Galega de Atletismo y Kaiku-Protein, y está abierta a personas corredoras con o sin licencia federativa. La prueba contará con el control del Comité de Xuíces de la Federación Galega de Atletismo y forma parte del Calendario Oficial de la FGA.

Recorridos homologados y programa horario

La Padrón 10K volverá a ofrecer carreras adaptadas a todas las edades, desde los 60 metros de las categorías pitufo hasta los 10 kilómetros absolutos, incluyendo también la prueba de 5K.

Las carreras escolares abrirán la jornada a partir de las 16.00 horas. A continuación, la 5K arrancará a las 16.50 horas y la prueba principal, la 10K, tomará la salida a las 17.40 horas. Las categorías 'pitufo' y prebenjamín mantendrán su carácter no competitivo, mientras que el resto competirán con clasificaciones oficiales. Los circuitos de 5K y 10K están homologados por la Real Federación Española de Atletismo, por lo que las marcas computarán para los rankings oficiales.

Inscripciones hasta el 4 de febrero

El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta las 23.59 horas del miércoles 4 de febrero de 2026, a través de la plataforma www.emesports.es. La participación será gratuita hasta la categoría sub14, mientras que para las pruebas de 5K y 10K se establecen dos tramos de precio: 7 euros hasta el 23 de enero y 9 euros del 24 de enero al 4 de febrero. Cada participante podrá inscribirse en una única distancia, 5K o 10K.

Premios, servicios y entrega de trofeos

La 10K contará con premios en metálico para la clasificación absoluta masculina y femenina, con cuantías de 250, 150, 75 y 50 euros para los cuatro primeros puestos, además de un premio especial de 50 euros para el mejor corredor o corredora local. También se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, a los mejores equipos y a los atletas destacados de la 5K, mientras que las categorías escolares recibirán medallas y obsequios.

La entrega de premios se celebrará a las 19.15 horas en el Auditorio Municipal del Centro Social, una vez finalizadas las pruebas absolutas. La organización pondrá a disposición de las personas participantes cronometraje por chip, avituallamiento, guardarropa, duchas en los pabellones municipales, atención sanitaria, seguro deportivo, servicio de fotografía profesional y señalización completa del recorrido.