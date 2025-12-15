Entradas gratis y desde 3 euros para ver este martes al Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro ha puesto en marcha una nueva iniciativa dirigida a la comunidad universitaria con motivo del partido correspondiente a la jornada 12 de Primera FEB, que enfrentará al conjunto compostelano con el Caja Rural CB Zamora. El encuentro se disputará el martes 16 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Multiusos Fontes do Sar.

Precios especiales para universitarios

La promoción, denominada 'Martes Universitario en la Caldeira', permitirá a cada persona adquirir un máximo de dos entradas en condiciones especiales. El club ha habilitado un cupo limitado de localidades, que se asignarán por orden de adquisición y siempre en función del aforo disponible.

Las primeras 100 entradas serán gratuitas, mientras que las siguientes podrán adquirirse a precios reducidos, con tarifas progresivas a medida que avance la venta. Todas las localidades incluidas en esta promoción estarán ubicadas en la Tribuna 2 del recinto.

Para beneficiarse de esta oferta, es necesario utilizar el código promocional USC12256, que ya se encuentra operativo en la web oficial del Monbus Obradoiro. El club recuerda que la disponibilidad es limitada y que la promoción se cerrará una vez agotado el cupo asignado.