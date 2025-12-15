Mi cuenta

El Arteal Santiago tumba al líder invicto y se consolida en la zona alta de la Superdivisión

El equipo compostelano firma un brillante 4-0 ante el Olot en San Lázaro y cierra una exigente doble jornada con el cuarto puesto en la clasificación

Redacción
15/12/2025 13:06
Los equipos, antes del partido el viernes en San Lázaro
Los equipos, antes del partido el viernes en San Lázaro
Cedida
El Arteal Santiago volvió a protagonizar una de las grandes sorpresas de la temporada en la Superdivisión masculina de tenis de mesa al derrotar por un contundente 4-0 al Olot, hasta entonces líder invicto del campeonato. El encuentro se disputó en la tarde del viernes en el pabellón de San Lázaro, donde el conjunto compostelano ofreció una actuación de máxima solidez y eficacia.

El equipo local alineó a Humberto, Enio y Gastón, mientras que el Olot presentó una formación de primer nivel, con Rafael de las Heras, campeón de España, y los internacionales Miguel Pantoja y Arnau Pons. Pese a la entidad del rival, el Arteal arrancó el duelo con autoridad.

En el primer punto, Gastón se impuso con claridad a Miguel Pantoja, que llegaba a Santiago sin conocer la derrota. El jugador compostelano dominó el partido desde el inicio, cerrando el choque en tres sets y marcando el tono de lo que sería la eliminatoria.

El segundo encuentro enfrentó a Enio con Arnau Pons. Tras un primer set muy igualado que cayó del lado visitante, el jugador del Arteal elevó notablemente su nivel, imponiendo su ritmo y firmando una victoria sólida en cuatro mangas que situaba el 2-0 en el marcador.

Con el partido ya muy favorable, Humberto dio un paso al frente ante Rafael de las Heras, en un duelo exigente que el compostelano resolvió con personalidad, sumando el tercer punto y dejando el encuentro prácticamente sentenciado.

El cuarto y definitivo punto volvió a tener a Enio como protagonista, esta vez frente a Pantoja. Tras un inicio equilibrado, el jugador local mostró confianza y determinación, cerrando el partido en cuatro sets y certificando una victoria histórica por 4-0 ante el líder de la Superdivisión

Derrota ajustada en Pontevedra en la doble jornada

El fin de semana se completó con una segunda jornada el domingo, en la que el Arteal se desplazó a Pontevedra para medirse al Monteporreiro. Sin Enio en la alineación, el equipo compostelano contó con Humberto, Lawal y el cubano Jorge Campos.

El encuentro fue muy igualado, con alternancias en el marcador y un Arteal que llegó a situarse con opciones reales de victoria. Sin embargo, el conjunto local terminó imponiéndose por 4-2, en un duelo marcado por partidos muy disputados y por el desgaste acumulado del fin de semana.

