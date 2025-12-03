Diogo Brito, elegido MVP Estrella Galicia de noviembre del Monbus Obradoiro

El alero del Monbus Obradoiro recoge el galardón MVP Estrella Galicia tras ser elegido mejor jugador del mes por los aficionados Xaime Cortizo

El jugador del Monbus Obradoiro Diogo Brito recibió este miércoles el premio MVP Estrella Galicia correspondiente al mes de noviembre, tras ser elegido por la afición como el mejor jugador del equipo compostelano en los partidos disputados durante ese periodo. La distinción reconoce su papel en los encuentros frente a Alimerka Oviedo, Grupo Ureta Tizona Burgos, Grupo Caesa Seguros FC Cartagena y Fibwi Mallorca en liga, además del duelo de Copa España ante Lobe Huesca La Magia.

Durante la entrega del trofeo en el restaurante O Sendeiro, Diogo Brito aseguró sentirse “muy contento” por el reconocimiento, aunque quiso subrayar que no se trata de un logro individual. “Creo que este mes el premio va para todo el equipo. Estuvimos muy bien como equipo y no faltarían jugadores que merecen recibir este premio”, señaló, insistiendo en la importancia de la aportación colectiva en el buen rendimiento del mes de noviembre .

El alero destacó que la clave de su nivel está en la actitud, independientemente del momento deportivo: “Cuando vas bien o cuando vas mal, la actitud tiene que ser siempre la mesma e logo as cousas boas chegarán”. Añadió que el equipo se muestra “mucho más cómodo y dinámico” dentro de los sistemas del entrenador Epi, gracias al creciente conocimiento entre compañeros y a una manera de jugar “mucho más bonita de ver”, que era precisamente uno de los objetivos fijados desde el inicio de la temporada.