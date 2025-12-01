Daniel Rey coloca a Compostela en el mapa de la gimnasia rítimica nacional

Daniel Rey, gimnasta del Club Viravolta Santiago, durante una actuación Cedida

El gimnasta del Club Viravolta Santiago, Daniel Rey, firmó este sábado 29 de noviembre una de las actuaciones más sólidas de su trayectoria al proclamarse subcampeón de España por Autonomías en el Polideportivo Municipal Gallur, en Madrid. El deportista consiguió además la mejor nota gallega de su categoría y un brillante 6º puesto nacional, confirmando su excelente estado de forma.

Los I Premios de la Industria Musical de Galicia celebran su primera edición en Santiago Más información

Este éxito refuerza la progresión ascendente del gimnasta compostelano, que ya había destacado este año con un 4º puesto en la Copa Base de Conjuntos 2025 celebrada en Granada. En la temporada anterior, sumó también un diploma de finalista en el Campeonato de España de Conjuntos Base 2024 en Zaragoza, un logro que anticipaba su consolidación entre las promesas más firmes de la rítmica estatal.

El Viravolta Santiago, rumbo a un nuevo reto nacional

La actividad competitiva del club no se detiene. Este miércoles 3 de diciembre, el Viravolta Santiago volverá a viajar a Madrid para participar en el Campeonato de España de Conjuntos – Nivel Absoluto (Élite). En esta ocasión representará al club el conjunto júnior, que afronta la cita con gran impulso tras su 5º puesto en la Copa de España de Castellón el pasado 23 de noviembre.

El equipo llega a la competición con ilusión y opciones reales de destacar, en un momento de crecimiento colectivo marcado por la evolución de sus gimnastas y la estabilidad del proyecto técnico.

Con resultados como los obtenidos por Daniel Rey y el desempeño del conjunto júnior, el Viravolta Santiago continúa afianzándose como uno de los clubes más sólidos y respetados del panorama nacional. La combinación de trabajo, humildad y constancia, señalan desde la entidad, permite que sus deportistas sigan acumulando presencia en los principales campeonatos del país y situando a Santiago de Compostela en el mapa competitivo de la gimnasia rítmica española.