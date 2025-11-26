Un campeón europeo de jiu-jitsu protagoniza una clase magistral en Santiago de Compostela

El campeón internacional Tarik Hopstock junto a Alberto Guzmán, instructor de jiu-jitsu del Central Gym Redacción

El campeón de Europa de jiu-jitsu, Tarik Hopstock, impartió este lunes una clase especial en el Central Gym, en la calle Santiago de Chile, en un encuentro que reunió a decenas de practicantes de esta disciplina. La sesión, organizada en colaboración con Alberto Guzmán, instructor del gimnasio y referente del jiu-jitsu en la ciudad, despertó un notable interés entre la comunidad deportiva local.

A lo largo de la jornada, Hopstock combinó demostraciones técnicas con explicaciones detalladas de posiciones y transiciones, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de entrenar con uno de los competidores más reconocidos del panorama europeo y mundial. La actividad se desarrolló en un tatami completamente lleno, reflejo del crecimiento del jiu-jitsu en la capital gallega y del papel de Central Gym como espacio destacado para la práctica de artes marciales.

Desde la dirección del centro valoraron positivamente la participación y subrayaron la importancia de acercar a Santiago iniciativas formativas de alto nivel, que contribuyen al desarrollo deportivo de alumnos y entrenadores.