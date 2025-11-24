Viravolta Santiago firma una semana histórica en Castellón y se consolida entre la élite de la rítmica española

El conjunto júnior de Viravolta durante su ejercicio en la Copa de España Absoluta, donde logró una destacada quinta posición Cedida

El Club Ximnasia Rítmica Viravolta ha culminado una semana inolvidable en Castellón, donde compitió del 20 al 23 de noviembre en la Copa de España de Nivel Absoluto, la cita de mayor exigencia del calendario estatal, y en el Campeonato Nacional Base de Conjuntos.

En la competición absoluta, el conjunto júnior formado por Carmen, Alba, Sofía, Martina, Guadalupe y María volvió a confirmar el extraordinario nivel mostrado esta temporada. El equipo ejecutó un ejercicio preciso, potente y maduro, que les valió una quinta posición. Solo fueron superadas por clubes de referencia nacional como Mabel Benicarló, Batistana, Corzas Maspalomas y Alaia Navarra.

Con este resultado, Viravolta se reafirma como uno de los clubes más competitivos de Galicia y de España en la máxima categoría.

Proyección y fortaleza en el Nacional Base

En el Campeonato Nacional Base, la presencia del club compostelano fue igualmente sobresaliente: Viravolta fue el club con mayor número de equipos de Galicia, un reflejo de la amplitud y proyección de su cantera.

Entre los resultados más destacados, el conjunto Benjamín Base obtuvo la mejor nota gallega, mientras que Cadete Base e Infantil Base lograron la segunda mejor puntuación del territorio. El equipo Juvenil Base firmó un ejercicio sólido, demostrando una evolución notable a lo largo de la temporada.

El equipo benjamín de Viravolta, autor de la mejor nota gallega en su categoría durante el Nacional Base Cedida

Cada conjunto exhibió trabajo, constancia y talento, cualidades que definen la formación que el club ha desarrollado durante décadas en Santiago.

Crecimiento constante

Las actuaciones logradas en Castellón consolidan a Viravolta como referente nacional, sustentado en un modelo deportivo que combina esfuerzo, aprendizaje continuo y apoyo de las familias. El club ha agradecido la dedicación de sus gimnastas, el trabajo de sus entrenadoras y el acompañamiento de todas las personas que formaron parte de esta semana histórica.