Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Viravolta Santiago firma una semana histórica en Castellón y se consolida entre la élite de la rítmica española

El club compostelano destaca en la Copa de España Absoluta y lidera los resultados gallegos en el Nacional Base

Eladio Lois
Eladio Lois
24/11/2025 15:44
El conjunto júnior de Viravolta durante su ejercicio en la Copa de España Absoluta, donde logró una destacada quinta posición
El conjunto júnior de Viravolta durante su ejercicio en la Copa de España Absoluta, donde logró una destacada quinta posición
Cedida

El Club Ximnasia Rítmica Viravolta ha culminado una semana inolvidable en Castellón, donde compitió del 20 al 23 de noviembre en la Copa de España de Nivel Absoluto, la cita de mayor exigencia del calendario estatal, y en el Campeonato Nacional Base de Conjuntos.

En la competición absoluta, el conjunto júnior formado por Carmen, Alba, Sofía, Martina, Guadalupe y María volvió a confirmar el extraordinario nivel mostrado esta temporada. El equipo ejecutó un ejercicio preciso, potente y maduro, que les valió una quinta posición. Solo fueron superadas por clubes de referencia nacional como Mabel Benicarló, Batistana, Corzas Maspalomas y Alaia Navarra.

Alex Barcello, máximo anotador obradoirista con 17 puntos, durante un tramo del encuentro en Sar

El Monbus Obradoiro impone su ritmo ante Fibwi Mallorca en un recital ofensivo

Más información

Con este resultado, Viravolta se reafirma como uno de los clubes más competitivos de Galicia y de España en la máxima categoría.

Proyección y fortaleza en el Nacional Base

En el Campeonato Nacional Base, la presencia del club compostelano fue igualmente sobresaliente: Viravolta fue el club con mayor número de equipos de Galicia, un reflejo de la amplitud y proyección de su cantera.

Entre los resultados más destacados, el conjunto Benjamín Base obtuvo la mejor nota gallega, mientras que Cadete Base e Infantil Base lograron la segunda mejor puntuación del territorio. El equipo Juvenil Base firmó un ejercicio sólido, demostrando una evolución notable a lo largo de la temporada.

El equipo benjamín de Viravolta, autor de la mejor nota gallega en su categoría durante el Nacional Base
El equipo benjamín de Viravolta, autor de la mejor nota gallega en su categoría durante el Nacional Base
Cedida

Cada conjunto exhibió trabajo, constancia y talento, cualidades que definen la formación que el club ha desarrollado durante décadas en Santiago.

Crecimiento constante

Las actuaciones logradas en Castellón consolidan a Viravolta como referente nacional, sustentado en un modelo deportivo que combina esfuerzo, aprendizaje continuo y apoyo de las familias. El club ha agradecido la dedicación de sus gimnastas, el trabajo de sus entrenadoras y el acompañamiento de todas las personas que formaron parte de esta semana histórica.

Te puede interesar

Estatuas de Isaac y Abraham, obras del Mestre Mateo, en Santiago de Compostela

La familia Franco asumirá el coste del traslado de las estatuas del Mestre Mateo a Santiago
Agencias
Bomberos de Santiago evacuaron temporalmente el edificio tras la fuga de gas registrada a primera hora de la tarde, permitiendo el regreso de los vecinos una vez solucionada la avería

Desalojado un edificio en la rúa da Rosa por la rotura accidental de una tubería de gas
Agencias
míriam louzao

Raxoi da luz verde para la redacción del proyecto de ejecución del nuevo parque de bomberos de la Pulleira
Agencias
Vehículos de Bomberos de Santiago, en una fotografía de archivo

Santiago enviará una propuesta a bomberos y policías para avanzar en el acuerdo
Agencias