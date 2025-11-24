El Monbus Obradoiro impone su ritmo ante Fibwi Mallorca en un recital ofensivo

Alex Barcello, máximo anotador obradoirista con 17 puntos, durante un tramo del encuentro en Sar Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro firmó este domingo en el Multiusos Fontes do Sar una nueva muestra de solidez ofensiva y control del ritmo para imponerse al Mallorca por un marcador amplio (99–89). El encuentro mantuvo un tono parejo durante buena parte del encuentro, con alternancias constantes, pero el conjunto santiagués encontró en el último cuarto la lucidez necesaria para romper el choque y asegurar la victoria ante una grada entregada.

Alex Barcello fue nuevamente el faro del equipo, con 17 puntos y una gran eficiencia exterior que sostuvo al Obradoiro en los momentos más imprecisos. Junto a él, Olle Lundqvist completó una actuación muy seria con 15 puntos y 4 rebotes, mientras que la aportación coral de Diogo Brito, Westermann y Quintela permitió al cuadro compostelano cerrar el partido rozando las tres cifras en anotación.

En el lado visitante, el Mallorca sostuvo el pulso durante tres cuartos gracias al empuje de Brian Vázquez (20 puntos) y la energía interior de Lucas Capalbo, pero el tramo final dejó la sensación de que el Obradoiro había llegado con más fondo y claridad de ideas. Los insulares terminaron acusando el desgaste pese a su notable 52,5 % en tiros de dos.

El triunfo permite al conjunto santiagués mantener su trayectoria ascendente y reforzar la confianza en Sar, donde el equipo volvió a mostrarse fiable y con una producción ofensiva que alcanzó los 99 puntos, su mejor cifra de las últimas jornadas.