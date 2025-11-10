Crónica: El Obra firma una victoria incontestable ante Tizona Burgos

El Monbus Obradoiro celebró una nueva victoria ante su afición en el Multiusos Fontes do Sar tras imponerse por 93-68 al Grupo Ureta Tizona Burgos Eladio Lois

El Monbus Obradoiro volvió a casa, y lo hizo como mejor sabe: ofreciendo una exhibición de baloncesto ante su afición. Después de tres jornadas seguidas lejos de Santiago, el conjunto dirigido por Diego Epifanio regresó al Multiusos Fontes do Sar con hambre, ritmo y una puesta en escena que recordaba al mejor Obradoiro de los últimos años. Victoria clara (93-68) frente a un Grupo Ureta Tizona Burgos que apenas pudo contener la avalancha compostelana.

Un primer cuarto de manual

No tardó en encenderse el pabellón. Un interesante duelo físico entre dos Anjos y Brown, el pívot del conjunto burgalés, anticipó el dominio con y sin balón que caracterizaría al conjunto picheleiro durante todo el partido. Tanto fue así que los de Epi dejaron al equipo visitante siete minutos sin anotar.

Brown mantuvo un interesante duelo en la pintura con dos Anjos Eladio Lois

El marcador (30-12) al término del primer cuarto hablaba por sí solo: Sar volvía a disfrutar, y el Obradoiro, a mandar.

Control total hasta el descanso

En el segundo cuarto se mantuvo la misma dinámica. Aunque el inicio fue equilibrado, el Monbus Obradoiro volvió a tomar el control y superó los 20 puntos de ventaja (38-18) en apenas tres minutos.

Yunio Barrueta, con 15 puntos, se consolidó como el máximo anotador del encuentro, impulsando a su equipo hasta los 50 puntos antes del descanso. Sin embargo, el jugador más destacado del Obra fue Barcello que, como ya acostumbra, dio un recital ofensivo. Sin embargo, también brilló sin balón, una materia en la que no es especialista, pero con la que cumple holgadamente cuando está entonado.

El conjunto local se marchó a vestuarios con un sólido 54-33, reflejo de su dominio tanto en defensa como en ataque.

Sin sobresaltos en la segunda mitad

Tras el descanso, el ritmo de anotación se redujo, pero el Obradoiro continuó dominando el partido y manteniendo la diferencia por encima de los veinte puntos (62-37). El tercer cuarto concluyó con un parcial de 18-17 (72-50), que acercaba la victoria al equipo de Epifanio.

El Multiusos Fontes do Sar volvió a presentar una gran entrada, con 4.370 aficionados animando al equipo en la séptima jornada de la Primera FEB Eladio Lois

En los últimos diez minutos, el Tizona no pudo recortar distancias. El Obradoiro se mantuvo firme y acabó imponiéndose con una diferencia de 25 puntos (93-68), llevándose también el parcial del último cuarto.