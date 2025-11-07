Mi cuenta

Deportes

O Concello de Padrón homenajea a la joven futbolista Catalina Pereira por su trayectoria y esfuerzo

El alcalde, Anxo Arca, recibió a la vecina de Carcacía, campeona gallega de fútbol y miembro de la Selección Galega Sub-14

Eladio Lois
Eladio Lois
07/11/2025 10:36
La futbolista Catalina Pereira, junto al alcalde de Padrón, Anxo Arca, y las concejalas Chus Campos y Mariló Saco, durante la recepción en la Casa do Concello
La futbolista Catalina Pereira, junto al alcalde de Padrón, Anxo Arca, y miembros de la corporación municipal y familiares
C. Guillén

El Concello de Padrón celebró este jueves un acto de reconocimiento a Catalina Pereira Cortizo, una joven deportista de 14 años y vecina de Carcacía, que se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol gallego. La recepción tuvo lugar en la Casa do Concello, con la presencia del alcalde, Anxo Arca, y las concejalas Chus Campos y Mariló Saco.

Imaxe da rodaxe do documental 'Promover o galego dende o local', producido por Nós Televisión e financiado polo Concello de Ames

O Concello de Ames e Nós Televisión estrean o documental 'Promover o galego dende o local'

Más información

El regidor padronés destacó durante el encuentro el compromiso del Concello con el deporte de base y las nuevas generaciones, animando a Catalina a seguir formándose y persiguiendo sus metas. Arca subrayó que “las puertas del Concello están abiertas para apoyar a todos los deportistas padroneses que representan con orgullo el nombre de la villa”.

De los patios del colegio al fútbol nacional

Catalina comenzó su trayectoria en el colegio La Salle de Santiago, donde practicaba fútbol sala y fútbol campo. En 2024 se proclamó campeona gallega con la selección comarcal de Santiago, un éxito que le abrió las puertas del Victoria CF, equipo con el que actualmente compite en categoría sénior dentro de la Tercera Federación.

La futbolista forma parte también de la Selección Galega Sub-14, con la que el pasado año participó en el Campeonato de España, alcanzando las semifinales celebradas en Madrid.

Talento y resiliencia

Definida por quienes la conocen como una jugadora resiliente y luchadora, Catalina afronta actualmente una pequeña lesión sin perder su objetivo de llegar algún día a vestir la camiseta de la Selección Española.

Con este gesto, el Concello de Padrón reafirma su compromiso con el deporte femenino y con la promoción del talento joven, poniendo en valor el esfuerzo, la pasión y la dedicación de las nuevas generaciones de deportistas del municipio.

