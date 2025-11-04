Mi cuenta

Deportes

Peleteiro impón o seu ritmo e vence con autoridade ao GESME Villa de Mieres (55–38)

O equipo compostelán asinou unha actuación coral e consolidou o seu bo inicio de tempada na 1ª División Nacional Feminina

Eladio Lois
04/11/2025 13:27
As xogadoras do Peleteiro Clínica Baltar, durante un descanso do encontro ante o GESME Villa de Mieres, que rematou cunha nova vitoria compostelá por 55–38
Redacción

O Peleteiro Clínica Baltar sumou unha nova vitoria na 1ª División Nacional Feminina tras superar con claridade o GESME Villa de Mieres 2012 por 55–38 no encontro disputado o domingo 2 de novembro en Santiago de Compostela. O conxunto local mostrou gran solidez defensiva e equilibrio en ataque, dominando o partido de principio a fin. Dominio dende o primeiro cuarto 

Dende o salto inicial, as xogadoras de Peleteiro impuxeron o seu ritmo con defensa intensa e transicións rápidas, o que lles permitiu abrir unha fenda importante xa no primeiro cuarto (20–8). No segundo parcial (9–11), o equipo visitante tentou reaccionar, pero as compostelás mantiveron a calma e controlaron o xogo con madurez.

Control e eficacia ata o final

Na segunda metade, o Peleteiro Clínica Baltar continuou mandando no marcador grazas ao bo traballo no rebote e á solidez defensiva, impedindo que o GESME Villa de Mieres recurtase diferenzas. A vantaxe ampliouse ata o resultado final de 55–38, que reflicte a superioridade local. Aportación coral e equilibrio en ataque 

As anotadoras máis destacadas foron Andrea Riveiro (12 puntos), Carla (10), Paula Baldonedo (9) e Nerea (9), dentro dunha actuación coral na que todas as xogadoras contribuíron tanto en defensa como en intensidade.

Con esta vitoria, o Peleteiro Clínica Baltar mantén a súa boa dinámica neste inicio de tempada e afronta con optimismo os próximos compromisos ligueiros, consolidándose como un dos equipos máis sólidos do Grupo A2 da 1ª División Nacional Feminina.

