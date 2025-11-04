Alex Barcello, elegido por los aficionados como el mejor jugador del Obradoiro en octubre

Alex Barcello, primer MVP Estrella Galicia de la temporada Redacción

El Monbus Obradoiro ya tiene a su primer MVP Estrella Galicia de la temporada 2025/26. El galardón, correspondiente a los encuentros disputados durante el mes de octubre, recayó en el escolta norteamericano Alex Barcello, que fue el jugador más votado por los aficionados a través de las redes sociales, con un 37,1 % de los votos.

Reconocimiento al rendimiento y la regularidad

Los partidos ante Grupo Alega Cantabria, Inveready Gipuzkoa Basket, Melilla Ciudad del Deporte, Movistar Estudiantes y Alimerka Oviedo dejaron tres candidatos propuestos por la prensa local. Finalmente, Barcello se impuso a Felipe dos Anjos (31,8 %) y Leo Westermann (31,1 %), completando un podio que refleja el buen momento colectivo del conjunto compostelano. “Debemos seguir adelante porque sabemos lo talentosos que somos”

Tras recibir el premio, el jugador se mostró agradecido y confiado en la progresión del equipo. “Es cierto que no empezamos bien la temporada, pero creo que ahora tenemos un buen ritmo. Debemos seguir adelante porque todos sabemos lo talentosos que somos”, afirmó Barcello.

El escolta también valoró el buen momento del Obradoiro, que suma tres victorias consecutivas a domicilio. “No han sido los partidos más bonitos, pero hemos ganado, y eso es lo que importa. Creo que hemos ido ganando confianza poco a poco. No solo frente a Movistar Estudiantes, sino también en las victorias ante Melilla, Gipuzkoa y Oviedo”, explicó.

Un impulso para el equipo compostelano

Con este reconocimiento, Alex Barcello se consolida como una de las piezas clave en el esquema de Moncho Fernández, en un inicio de temporada marcado por la recuperación del juego colectivo y la confianza del grupo. El premio MVP Estrella Galicia distingue, además, la participación activa de los seguidores, que cada mes eligen al mejor jugador del Obradoiro mediante sus votaciones en línea.