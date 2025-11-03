De Compostela a la cima europea: el Luis Penido Rally Team, campeón del Grupo 5 de la FIA

Luis Penido posa con el Trofeo de la FIA Hillclimb Awards

El piloto de Santiago Luis Penido vivió un fin de semana inolvidable en Ascoli Piceno (Italia), donde recibió el Trofeo de la FIA Hillclimb Awards que lo acredita como campeón de Europa de Montaña del Grupo 5. La distinción llega tras una temporada brillante, en la que el Luis Penido Rally Team logró diez podios en las diez carreras disputadas del FIA European Hillclimb Championship.

“Tras acadar a victoria no Campionato de España de Montaña en 2022, 2023 e 2024, afrontamos o desafío europeo en 2025 e o resultado foi inmellorable”, destacó el piloto compostelano tras recibir el galardón. Penido subrayó el papel clave de su equipo técnico y de su director deportivo: “Puide dispoñer de dous vehículos moi fiables e competitivos, o Mini e o Clio, que nos permitiron completar unha tempada perfecta con 181,5 puntos totais”.

Un equipo gallego que llega a lo más alto

El éxito del equipo gallego es también una historia de constancia y sostenibilidad. El equipo satélite en Croacia fue, según Penido, “o mellor aliado que puidemos ter para que o Clio estivese ao 100% e permitirnos acadar a pegada de carbono 0”. Mientras tanto, el Mini, utilizado en las pruebas peninsulares, “respondeu coa fiabilidade e consistencia habitual”, sumando puntos decisivos.

El compostelano agradeció el apoyo recibido: “Súper agradecidos a todos os que apostaron polo noso proxecto e fixeron posible que un modesto equipo galego chegase tan lonxe e acadase o impensable a priori”.

De Italia a Suiza

Tras la gala de entrega, Luis Penido ya piensa en su próximo reto: regresa a Suiza para competir en la Subida a Saint Ursanne-Les Rangiers, una de las pruebas más emblemáticas del calendario europeo de montaña. “Estar entre os mellores pilotos do eHC, recibindo un trofeo da FIA, foi indescriptible. Agora toca regresar a casa e disfrutalo co equipo, coa familia e cos nosos patrocinadores”, concluyó el piloto.