Luis Penido Rally Team viaja a Italia para recoger su título de Campeón de Europa de Montaña

El piloto compostelano Luis Penido Cedida

El Luis Penido Rally Team viajará este fin de semana a Ascoli Piceno (Italia) para asistir a la gala de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), donde el equipo recibirá el trofeo que lo acredita como Campeón de Europa del Grupo 5 del Campeonato de Europa de Montaña (FIA European Hillclimb Championship).

Con 181,5 puntos acumulados a lo largo de la temporada, la escudería gallega —integrada en el Club Deportivo Racing Galicia Sport— se impuso a más de 25 equipos de todo el continente, firmando un año histórico para el automovilismo gallego. Un logro sin precedentes para Galicia

Nunca antes un piloto gallego había finalizado un Campeonato de Europa de Montaña en el primer puesto. El equipo consiguió pleno de podios en las diez pruebas disputadas a lo largo del año en diez países diferentes, compitiendo al volante tanto del Mini Peniden como del Renault Clio Cup Evo.

Compromiso ambiental y excelencia deportiva

Además del éxito competitivo, el Luis Penido Rally Team se ha convertido en el único equipo europeo en alzarse con el título manteniendo una huella de carbono neutra. La escudería compostelana compensó las emisiones derivadas de su actividad mediante la plantación de cientos de árboles autóctonos en diversas zonas verdes de Santiago de Compostela, reforzando su compromiso con la sostenibilidad.

Próximo destino: Suiza

Tras la gala, el piloto Luis Penido tiene previsto regresar a Suiza para participar en la Subida a Saint Ursanne-Les Rangiers, una de las citas más emblemáticas del calendario internacional de montaña.