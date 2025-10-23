Sufrimiento y premio: el Obradoiro se clasifica para octavos de la Copa España tras un final de infarto

Con esta victoria, el Monbus Obradoiro avanza a los octavos de final de la Copa España y confirma su buen momento competitivo Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro comenzó con buen pie su andadura en la Copa España, imponiéndose al Alimerka Oviedo en un intenso encuentro disputado este miércoles en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Los de Diego Epifanio supieron reaccionar a tiempo para remontar en el último cuarto y sellar su clasificación para los octavos de final, que se disputarán en noviembre.

El partido arrancó con protagonismo de Álex Barcello, autor de los primeros puntos obradoiristas y principal referencia ofensiva en los compases iniciales. Con tres triples consecutivos, el escolta estadounidense impulsó a los gallegos hasta el 11-16, consolidando una ventaja que llegó a ser de +13 (15-28).

Sin embargo, el conjunto local reaccionó con un parcial final que estrechó el marcador al cierre del primer cuarto (27-32), tras un triple sobre la bocina de Hermanson. En el segundo periodo, el Obradoiro mantuvo el control gracias a su acierto exterior y una férrea defensa, llegando al descanso con una renta de 42-53.

Tras la reanudación, los santiagueses vieron cómo su ventaja se reducía progresivamente. El Oviedo apretó con el apoyo de su público y llegó a situarse a solo un punto (62-63) al término del tercer cuarto, dejando todo abierto para los últimos diez minutos.

El arranque del último cuarto fue complicado para el Obradoiro, que vio cómo los locales se ponían por delante por primera vez desde el primer periodo y alcanzaban su máxima diferencia (71-63). Pero el conjunto compostelano sacó carácter y firmó un parcial de 0-7 que devolvió la igualdad al marcador.

En el tramo final, Leo Westermann fue clave: empató desde el tiro libre, capturó su propio rebote y anotó para adelantar de nuevo a los gallegos. A partir de ahí, los de Epifanio supieron gestionar el ritmo del partido y se impusieron por 76-82, asegurando su billete a la siguiente ronda.

Los destacados

Sergi Quintela (17 puntos) y Álex Barcello (16) lideraron el ataque obradoirista, acompañados por Felipe dos Anjos (15) y Yunio Barrueta (12). En el conjunto asturiano, Marques Townes (20 puntos) y Francis Nwaokorie (15) fueron los más destacados.