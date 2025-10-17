Dejan Kravic regresa al Monbus Obradoiro

Kravic, en su paso previo por el conjunto compostelano Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro ha anunciado el regreso del pívot Dejan Kravic (2,13 m) para reforzar su juego interior tras la grave lesión de Goran Huskic, sufrida en la primera jornada de Liga frente al Hestia Menorca. El jugador serbio, que ya vistió la camiseta obradoirista en la temporada 2019/20, vuelve a Santiago de Compostela para aportar experiencia, físico y conocimiento del juego.

Kravic se incorporará a los entrenamientos a finales de esta semana con el objetivo de ponerse a las órdenes de Diego Epifanio lo antes posible y poder ayudar al equipo en los próximos encuentros. En su segunda etapa en el club, compartirá la rotación interior con Felipe dos Anjos y Aitor Etxeguren, fortaleciendo una pintura que quedó mermada tras la baja de Huskic.

El técnico compostelano, Diego Epifanio “Epi”, valoró la incorporación destacando que “es un jugador con amplia experiencia internacional, que además conoce bien la categoría tras haberla disputado la pasada temporada”. Según explicó, el pívot sobresale por su excelente lectura del juego, su eficacia en el rebote y su capacidad para generar ventajas en las continuaciones de bloqueo, aspectos que contribuirán a equilibrar el juego interior del equipo.

Amplia experiencia en el baloncesto español

La pasada campaña, Kravic militó en el Movistar Estudiantes de la Primera FEB, donde disputó 34 partidos de liga regular, con promedios de 11,9 puntos, 6,6 rebotes y 0,8 asistencias, ayudando al conjunto madrileño a alcanzar la Final Four de ascenso a la Liga Endesa.

Antes de su paso por Estudiantes, el pívot serbio había jugado en varios clubes de la Liga ACB, como el San Pablo Burgos, Unicaja Málaga y Casademont Zaragoza, además de su primera etapa en el Monbus Obradoiro, donde dejó un grato recuerdo por su rendimiento y compromiso.

El club compostelano destacó que su adaptación será rápida, ya que Kravic conoce la ciudad, el club y a parte del cuerpo técnico con el que ya coincidió en su anterior etapa.