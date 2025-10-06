Mi cuenta

Deportes

El atleta Breixo Otero contribuye al bronce de Galicia en el Campeonato de España sub16

El deportista amiense participó en la prueba de lanzamiento de disco con la selección gallega, que logró el tercer puesto masculino en La Nucía

Eladio Lois
Eladio Lois
06/10/2025 18:23
Breixo y su entrenador, Pepe Domínguez
Breixo y su entrenador, Pepe Domínguez

El joven deportista Breixo Otero Redondo, integrante del club de atletismo MillaRaio, representó este fin de semana a Galicia en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas sub16 e inclusivo en pista, celebrado los días 4 y 5 de octubre en La Nucía (Alicante). Su participación en la prueba de lanzamiento de disco contribuyó al excelente tercer puesto obtenido por la selección gallega masculina.

Un campeonato con más de 650 participantes

El evento, disputado en el Estadio Olímpico Camilo Cano, reunió a más de 650 atletas procedentes de 18 federaciones autonómicas, tanto en categoría masculina como femenina, con pruebas individuales y de relevos.

Por parte de la selección gallega, compuesta por 38 deportistas (19 chicas y 19 chicos), el rendimiento colectivo permitió situar a Galicia entre las mejores comunidades del país. Entre ellos destacó la actuación de Breixo Otero, quien reafirma así la proyección del club MillaRaio y el nivel del atletismo base en Ames.

