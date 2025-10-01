Deportes
Antía Trincado, ouro en hípica no campionato celebrado en Sobrado dos Monxes
A deportista de ames logrou a mellor posición na categoría C coa súa egua Identity
A deportista amesá Antía Trincado vén de proclamarse campioa galega de salto 2025 na categoría C, nun campionato celebrado entre o 2 e o 7 de setembro no centro ecuestre Marco das Pías de Sobrado dos Monxes, baixo a organización da Federación Hípica de Galicia.
Trincado competiu coa súa egua Identity d’Haryns, de 8 anos e raza Selle Francais, e impúxose nunha disciplina na que xinetes e amazonas se miden nos mesmos percorridos e alturas de salto, sen distinción entre categorías masculina e feminina.
Ames, presente na hípica galega
Con este resultado, a deportista de Ames consolídase como unha das promesas da hípica galega, representando ao municipio nun deporte que require disciplina, compenetración co animal e unha intensa preparación técnica.