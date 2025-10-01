Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Antía Trincado, ouro en hípica no campionato celebrado en Sobrado dos Monxes

A deportista de ames logrou a mellor posición na categoría C coa súa egua Identity

Redacción
01/10/2025 19:25
A amesá Antía Trincado co seu cabalo
A amesá Antía Trincado coa súa egua - Concello de Ames

A deportista amesá Antía Trincado vén de proclamarse campioa galega de salto 2025 na categoría C, nun campionato celebrado entre o 2 e o 7 de setembro no centro ecuestre Marco das Pías de Sobrado dos Monxes, baixo a organización da Federación Hípica de Galicia.

Trincado competiu coa súa egua Identity d’Haryns, de 8 anos e raza Selle Francais, e impúxose nunha disciplina na que xinetes e amazonas se miden nos mesmos percorridos e alturas de salto, sen distinción entre categorías masculina e feminina.

Ames, presente na hípica galega

Con este resultado, a deportista de Ames consolídase como unha das promesas da hípica galega, representando ao municipio nun deporte que require disciplina, compenetración co animal e unha intensa preparación técnica.

Te puede interesar

Venancio Salcines, Rosa Carril, Manuel Ángel Pose

La 8.ª edición del programa Aluman Alumni refuerza la incorporación de talento joven a Aluman
Redacción
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, acompañada pola responsable de Mimolett, María Fraga, e pola presidenta da Fundación Andrea, Charo Barca

Xogos, concursos e debuxos infantís para apoiar ás familias da Fundación Andrea en Santiago
Eladio González Lois
Foto archivo estudiantes en el campus sur

As universidades galegas poñen o foco nos coidados e nas masculinidades igualitarias
Redacción
O evento contou coa presenza do subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, do director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, e do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices

O Día da Policía en Santiago recoñece o labor dos axentes con medallas ao mérito
Eladio González Lois