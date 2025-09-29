Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario Compostela

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

O Estrela Vermelha cae na final Supercopa de fútbol gaélico

O Keltoi suma o triplete da tempada tras vencer ao equipo compostelán, mentres que o Auriense impúxose ao Turonia Gondomar

Redacción
29/09/2025 16:03
Keltoi campión Supercopa fútbol gaélico masculina
Keltoi, equipo campión da Supercopa fútbol gaélico masculina - Cedida

O Campo da Universidade de Ourense acollía o pasado sábado a celebración da Supercopa de fútbol gaélico masculina e feminina, organizadas pola Asociación Galega de Fútbol Gaélico (AGFG). Os vencedores foron Keltoi e Auriense.

A final masculina xogábase primeiro e remataba cun marcador de 2-21 (27) para o equipo vigués do Keltoi e 1-18 (21) para o Estrela Vermelha de Compostela. Deste xeito o Keltoi fai triplete na tempada 2024-25 dado que foi campión de Liga, Copa e agora Supercopa.

Xustamente o adestrador do Keltoi, Julio Docampo, salientaba ese dato e amosaba a súa felicidade por sumar un terceiro título. “A verdade é que no Keltoi estamos moi ledos. Primeiro por poder darlle visibilidade a este deporte, que eu penso que é o máis importante. Canta máis xente nos coñece, seguro que hai máis xente que se achega a probar. E segundo, porque é o terceiro título que gañamos. Gañamos o ano pasado a Liga e maila Copa. Este ano empezamos ben gañando a Supercopa. Novamente contra do Estrela Vermelha como na final da Copa. Estamos moi ledos”.

Pola súa banda, Rober Casas , adestrador do Estrela Vermelha, achegaba a súa visión da final da Supercopa: “Foi un partido competido. Máis alá do resultado, sacamos conclusión positivas tendo en conta as circunstancias, o momento da tempada no que estamos, as baixas moi importantes que tiñamos, nomeadamente en defensa, as circunstancias que se foron dando tamén durante o partido (estivemos 10 minutos cun xogador menos por unha expulsión), e aínda así fomos quen de minimizar danos. Tendo en conta todo isto, tiramos conclusións positivas. Malia derrota, que sempre preferiríamos ter gañado, pero ímonos con boas sensacións a nivel actitude dos xogadores de cara a seguir traballando para seguir pelexando polo menos por todos os títulos que é o que pensamos que ten que seguir facendo o Estrela Vermelha”.

Auriense campión Supercopa fútbol gaélico feminina
Auriense, equipo campión da Supercopa fútbol gaélico feminina - Cedida

"Somos un equipo que traballa duro"

No caso da final da Supercopa feminina o conxunto ourensá, o Auriense, vencía por un tanteo de 6-19 (38) ao Turonia Gondomar que anotaba 5-11 (26). O Auriense fora campión de Copa e subcampión de Liga e súmalle agora ao seu palmarés a Supercopa da tempada que remata.

O adestrador do AurienseSanti Rodríguez, declaraba logo de vencer na final da Supercopa que había “pouco que dicir. O xeito de entrar ao campo e de xogar reflicte o que somos: un equipo que traballa duro e que sempre quere máis. Un equipo no que todas bogan xuntas na mesma dirección. Un conxunto que non teme a ningún rival. Esta Supercopa ten sido unha proba máis de que, se facemos as cousas ben, os resultados rematan por chegar”

Desde o banco rival, Juan Fernández, adestrador do conxunto de Gondomar, explicaba tras a disputa da Supercopa: “Desde Turonia aceptamos o convite á Supercopa como unha boa oportunidade para testarnos antes do inicio da tempada 2025-2026. Actualmente o noso equipo está en pleno proceso de restauración. Temos varias xogadoras novas. Neste encontro tres delas fixeron o seu debut. Foi para elas o seu primeiro partido de fútbol gaélico”.

Auriense e Lorchas vencen no Torneo de Apertura

A maiores, tal e como estaba previsto, celebrouse o Torneo de Apertura no mesmo escenario, o Campo da Universidade de Ourense. Unha competición de carácter amigable, na que estaban convidados a participar o resto de equipos que competirán na Liga. Na categoría masculina gañou o Auriense e na feminina as Lorchas.

Te puede interesar

Presentación da segunda edición de 'Mover os Marcos'

Así será o festival 'Mover os marcos' | Programación y horarios
Eladio González Lois
A voceira municipal, Míriam Louzao, durante a rolda de prensa sobre os acordos da Xunta de Goberno local

Santiago destina máis de 185.000 euros á rehabilitación de edificios
Redacción
Los concejales socialistas, Marta Abal y Gumersindo Guinarte, en rueda de prensa

El gobierno de Santiago acusa al PSOE de buscar protagonismo al rechazar la nueva tasa de la basura
Agencias
Cámara de Comercio de Santiago de Compostela

La Cámara de Comercio de Santiago y Xunta acreditarán la experiencia laboral de más de 250 trabajadores
Redacción