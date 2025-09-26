O Estrela Vermelha xoga a Supercopa de fútbol gaélico este sábado en Ourense
O conxunto compostelán buscará destronar ao Keltoi na final masculina, mentres que Auriense e Turonia Gondomar loitarán polo título feminino
O Campo da Universidade de Ourense será este sábado, 27 de setembro, o escenario da Supercopa de fútbol gaélico, tanto na categoría masculina como feminina, baixo a organización da Asociación Galega de Fútbol Gaélico (AGFG). Os encontros, que se xogarán pola tarde, poderán seguirse en directo a través da web agalega.gal.
Na final masculina (17.00 horas) estará presente o Estrela Vermelha de Santiago, que accede ao torneo como subcampión de Liga e Copa. O rival será o Keltoi, que acadou o dobrete esta tempada e buscará pechar o curso cun triplete histórico.
Na final feminina (18.30 horas) medirán forzas o Auriense —campioas de Copa e subcampioas de Liga— e o Turonia Gondomar, terceiras en Liga e subcampioas de Copa, tras a renuncia do Estrela Vermelha feminino por falta de efectivos neste inicio de competición.