Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario Compostela

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Monbus Obradoiro inaugura su nueva tienda oficial en el Multiusos Fontes do Sar

El espacio permitirá adquirir ropa y merchandising del club, además de recoger los abonos físicos de la temporada

Eladio Lois
Eladio Lois
24/09/2025 16:47
El establecimiento ofrecerá de todos los productos oficiales del club
El establecimiento ofrecerá de todos los productos oficiales del clubMonbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro inaugura este jueves 25 de septiembre su nueva tienda oficial, ubicada en el Multiusos Fontes do Sar, donde la afición podrá acceder a toda la ropa oficial y el merchandising del club. El horario de apertura será de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Este será el único punto de venta presencial autorizado para productos oficiales del Obradoiro, que convivirá con la tienda online para facilitar que los seguidores puedan adquirir los artículos tanto en persona como desde cualquier lugar.

Un punto de encuentro para la afición

Además de su función comercial, la tienda está concebida como un punto de encuentro para los obradoiristas. En ella será posible realizar consultas y recoger los abonos físicos de la temporada, reforzando así el vínculo entre el club y sus seguidores.

El horario inicial de apertura se mantendrá de lunes a viernes hasta el 3 de octubre, fecha tras la cual se anunciará el calendario definitivo para el resto de la temporada.

Una marca en crecimiento

Desde el club señalan que el objetivo es reforzar la presencia de la marca Obradoiro y ofrecer a la afición un acceso cómodo y directo a los productos oficiales. Próximamente, la tienda incorporará nuevos artículos, tanto en el espacio físico como en la plataforma online, para que cada aficionado pueda identificarse con los colores y valores del equipo compostelano.

Te puede interesar

Presentación da Cátedra institucional de Empres Familiar de la USC

USC, AGEF e Inditex renovan a Cátedra de Empresa Familiar para reforzar a ligazón entre universidade e tecido produtivo galego
Redacción
Clara Cantore

Clara Cantore une Galicia y Latinoamérica en una residencia artística en Santiago
Eladio González Lois
Pazo de Adrán

Así es el Pazo de Adrán: un nuevo espacio de celebraciones premium en Santiago de Compostela
Eladio González Lois
Rober Cagiao, en una foto de archivo

Rober Cagiao presenta en Santiago su nueva novela ‘La dama de Anboto’
Eladio González Lois