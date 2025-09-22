El piloto compostelano Luis Penido logra un pleno de 10 podios y conquista el título europeo

Luis Penido, posando junto a su coche durante la competiciónCedida

El piloto Luis Penido ha puesto el broche de oro a una temporada histórica tras lograr este fin de semana un nuevo podio en la última prueba del FIA European Hillclimb Championship, disputada en Croacia. El compostelano finalizó en la tercera posición del Grupo 5 en la subida a Buzetski Dani, resultado que le permite confirmar su dominio a lo largo de todo el campeonato.

Con este resultado, Penido cierra un curso impecable en el que subió al podio en las 10 carreras disputadas, frente a una treintena de pilotos europeos, y certifica el primer puesto final del Grupo 5. De este modo, se convierte en el primer gallego de la historia en proclamarse Campeón de Europa de Montaña.

Una estrategia impecable

El piloto explicó que en la última carrera del domingo optó por asegurar la posición sin arriesgar de más, consciente de que el título ya estaba en sus manos. “Lo que empezamos como una retadora apuesta en abril se ha convertido en una realidad gracias al esfuerzo de todo el equipo y a una estrategia deportiva increíble, sabiendo dónde apretar y dónde controlar”, destacó.

Penido también quiso subrayar el rendimiento impecable de sus coches, el Clio y el Mini, así como el papel de patrocinadores y colaboradores: “Sin su apoyo no hubiésemos tenido la posibilidad de hacer historia trayendo este título continental para Galicia y para España”.

El coche de Luis PenidoCedida

Próxima cita: la gala de premios

El mes de noviembre llevará a Penido hasta Italia, donde participará en la gala de premios del FIA European Hillclimb Championship para recoger los trofeos de una temporada que ya forma parte de la historia del automovilismo gallego. Allí celebrará, junto a su equipo, familiares y amigos, un año que lo ha consolidado como referente internacional en la montaña.