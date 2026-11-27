Exposición 'Voces del Pacífico' ROCÃO CIBES

La exposición 'Voces del Pacífico. Innovación y tradición' afronta sus últimos días en el Museo Centro Gaiás de Santiago de Compostela. La muestra, que cerrará sus puertas este domingo, 29 de noviembre, se despide de Galicia tras recibir alrededor de 30.000 visitantes y reunir a más de 3.000 participantes en su programa de visitas comentadas y actividades didácticas.

La propuesta permite descubrir la riqueza artística y cultural de Oceanía a través de más de 200 piezas históricas y contemporáneas procedentes de la colección del British Museum, que se han exhibido por primera vez en Galicia. Entre los objetos expuestos figuran máscaras rituales, esculturas, armas ceremoniales y maquetas de embarcaciones, junto a creaciones recientes de artistas oceánicos que reinterpretan las tradiciones ancestrales.

Comisariada por Julie Adams, conservadora de Oceanía del British Museum, la exposición ha supuesto el primer acuerdo directo entre la Xunta de Galicia y la institución británica. Una colaboración que refuerza la proyección internacional de la Cidade da Cultura de cara a la celebración del Xacobeo 2027.

La muestra se articula en siete ámbitos temáticos que exploran diferentes manifestaciones culturales de las comunidades oceánicas, desde el tejido, la danza y la talla hasta las técnicas de navegación. El recorrido también pone de relieve la capacidad de innovación y resiliencia de estos pueblos a lo largo de los siglos.

Además, la exposición conecta estas tradiciones con algunos de los grandes desafíos actuales, especialmente el cambio climático y la subida del nivel del mar, que amenazan la supervivencia de numerosas islas del Pacífico.

Durante su estancia en Santiago, 'Voces del Pacífico' ha estado acompañada de un programa de actividades organizado por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Entre las propuestas se incluyeron espectáculos de danza tahitiana y actividades gastronómicas para acercar al público a la cultura y los sabores del Pacífico.

Última oportunidad para visitar la exposición

La exposición llegó a Santiago de Compostela con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”, después de pasar por Madrid y Barcelona.

Quienes todavía no hayan visitado 'Voces del Pacífico. Innovación y tradición' podrán hacerlo durante esta última semana en el Museo Centro Gaiás. La entrada es gratuita y el horario de apertura, de 10:00 a 20:00 horas.

El domingo 29 de noviembre será, por tanto, la última oportunidad para acercarse a una muestra que ha permitido descubrir en Galicia la diversidad, la creatividad y el legado cultural de los pueblos de Oceanía.