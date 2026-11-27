Santiago inicia a venda forzosa dun edificio en ruínas da Caramoniña por 66.652 euros
O inmoble, protexido polo Plan especial da Cidade Histórica, foi declarado en estado ruinoso en 2023. O Concello dispón dun ano para sacalo a poxa pública tras incluílo no Rexistro de Soares
O Concello de Santiago inicia o procedemento para a saída a poxa do inmoble da Caramoniña 1, incluído desde o 14 de setembro deste ano no Rexistro de Soares municipal. A propiedade fora declarada en estado ruinoso en outubro de 2023 tras o incumprimento, por parte das persoas propietarias, do deber de conservación, malia tratarse dun inmoble protexido catalogado no Plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica (PE-1).
En cumprimento do disposto na Lei do Solo de Galicia, o Concello dispón do prazo dun ano, desde o 14 de setembro, para a saída do edificio a poxa pública. A incoación do expediente de venda forzosa permite a posta en marcha deste proceso. O valor urbanístico do inmoble determinado por informe do arquitecto municipal é de 66.652,32€ + IVE, o prezo da saída a poxa pública.
O concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica, Iago Lestegás, sinalou sobre a incoación do procedemento de venda forzosa que supón un paso adiante para a recuperación dun ben catalogado que forma parte do patrimonio arquitectónico e da paisaxe urbana compostelá. O edil fixo fincapé na necesidade de garantir o coidado dun patrimonio cuxa conservación é “un deber do Santiago de hoxe e un dereito do Santiago de mañá”. Lestegás engadiu que “o Concello de Santiago emprega e empregará todas as ferramentas legais á súa disposición para protexer a integridade patrimonial da nosa Cidade Histórica e darlle unha nova vida a espazos abandonados”.
A inclusión deste edificio no Rexistro de Soares forma parte dunha estratexia integral para a rexeneración urbana da rúa da Caramoniña. Nas proximidades, o Concello promove a creación de nove vivendas municipais en alugueiro nunha parcela da súa titularidade onde existen outros cinco edificios en ruínas.
A Lei do solo de Galicia establece que os propietarios de terreos ou construcións teñen o deber de conservación e rehabilitación dos seus inmobles, ademais do de destinalos aos usos que sexan compatibles coa ordenación territorial e urbanística. Do mesmo modo, a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia determina unha obriga análoga de conservación e mantemento dos bens protexidos integrantes do patrimonio cultural.
O Plan de medidas correctoras aprobado polo Concello o 1 de xuño, tras a declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado, inclúe entre os seus obxectivos a optimización, recuperación e mellora do parque residencial existente e o Rexistro de soares é unha das ferramentas que a Administración municipal utiliza con este fin. “Aproveitar mellor o que temos é unha oportunidade para ampliar a dispoñibilidade de vivendas para vivir”, afirmou o concelleiro.