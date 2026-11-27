Santiago(é)Tapas celebrará a súa maioría de idade cunha edición especial en febreiro
O concurso gastronómico alcanza a súa 18ª convocatoria e desenvolverase do 11 ao 28 de febreiro. Os establecementos interesados poden inscribirse ata o 8 de xaneiro
O concurso Santiago(é)Tapas anima os establecementos de hostalaría de Santiago de Compostela a sumarse á súa nova edición, que ten un carácter especialmente simbólico ao alcanzar a súa 18ª convocatoria e celebrar así a súa maioría de idade.
Para conmemorar esta traxectoria, Turismo de Santiago, co apoio da Deputación da Coruña, prepara unha edición especial que se desenvolverá do 11 ao 28 de febreiro e na que, unha vez máis, os locais composteláns serán os grandes protagonistas, amosando a súa creatividade, talento e capacidade de innovación gastronómica.
O prazo de inscrición abriu o pasado 9 de novembro e permanecerá aberto ata o 8 de xaneiro, incluído. Os locais interesados en participar poden formalizar a súa inscrición a través da páxina web, onde tamén están dispoñibles as bases do concurso e toda a información necesaria.
Reparto de manteis
Reparto de manteis
Co obxectivo de dar a coñecer esta convocatoria e animar os establecementos a inscribirse, Turismo de Santiago repartirá a partir da próxima semana manteis temáticos de Nadal entre bares e restaurantes composteláns. Esta iniciativa busca achegar o concurso aos locais de hostalaría e reforzar a difusión desta edición especial entre o sector.
Aqueles establecementos que desexen recibir estes manteis poden solicitalos escribindo ao correo electrónico info@santiagoetapas.com