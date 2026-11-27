Personal investigador y representantes de los comités de empresa de las fundaciones sanitarias gallegas se concentraron este viernes ante el Hospital Clínico de Santiago CCOO

Personal investigador y los comités de empresa de las fundaciones sanitarias de Galicia se han concentrado este viernes a las puertas del Hospital Clínico de Santiago para exigir la equiparación salarial con el personal del Servicio Galego de Saúde (Sergas) y la consecución de un convenio colectivo "digno" tras más de un año de negociación.

En declaraciones a Europa Press, las representantes sindicales han denunciado que, tras iniciarse las conversaciones en septiembre del año anterior a raíz de diversas movilizaciones, las reuniones mantenidas aún no han servido para abordar la clasificación profesional ni el apartado económico.

La presidenta del Comité de Empresa de la Fundación IDIS (FIDIS), Mabel San Pedro, ha advertido de que, aunque en los últimos encuentros se cerraron "otros aspectos productivos", la materia salarial "no se ha llegado a tratar a pesar del compromiso de tener cifras concretas a estas alturas".

"Creemos que sí hay voluntad, pero la voluntad no es suficiente", ha afirmado San Pedro, quien ha reclamado la aprobación de las categorías y sus equivalencias retributivas con las plazas del Sergas.

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Por su parte, la delegada de la CIG y miembro del Comité de Empresa de Medicina Xenómica, Vanessa Álvarez, ha criticado que tras un año de contactos para su primer convenio propio tampoco se hayan discutido las retribuciones ni la clasificación de su centro.

Álvarez ha remarcado que su plantilla realiza todo el diagnóstico genético del Sergas con una labor "fundamentalmente asistencial", pese a lo cual sus condiciones laborales distan de las del personal público.

Asimismo, las portavoces han subrayado que las demandas no se limitan a la retribución fija, sino que incluyen el reconocimiento de la carrera profesional y de los trienios en los mismos términos que en la administración pública.

San Pedro ha señalado que estas prestaciones económicas complementarias actualmente no se abonan a un colectivo que abarca a casi 400 personas en la Fundación IDIS, al equipo de Medicina Xenómica y a unas 300 personas más entre Vigo y A Coruña.

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Tras convocarles la Administración a una nueva reunión para el próximo 9 de diciembre, la representación del personal ha instado a cerrar el acuerdo antes de finales de año para que tenga efectos económicos en el ejercicio entrante y "evitar prolongar el proceso".

Consultado al respecto este viernes en un acto en Teo, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha insistido en que su Consellería "siempre respeta todo tipo de concentración", ya que se trata "de un derecho" de los profesionales.

"Estamos negociando con ellos, tenemos unas partes cerradas y hay otras que todavía están sin cerrar, pero no tengo ninguna duda de que más pronto que tarde se van a solucionar todos los problemas que tenemos con las fundaciones en ese aspecto", ha concluido.