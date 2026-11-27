O Mercado de Nadal da Carreira do Conde amplía o espazo para os obradoiros infantís
Cáritas cede un local no número 14 da rúa para acoller actividades gratuítas de manualidades, que comezan este sábado e se desenvolverán durante a campaña do mercado, aberto ata o 5 de xaneiro
O Mercado de Nadal de Carreira do Conde contará este ano cun espazo máis amplo para a realización de actividades infantís, grazas á colaboración con Cáritas. A entidade cedeu o uso dun local a pé de rúa, no número 14, que será onde se desenvolverán obradoiros de balde para os nenos e nenas, que comezarán mañá mesmo. O mercado pódese visitar desde hoxe ata o 5 de xaneiro.
As actividades infantís no espazo cedido por Cáritas vanse desenvolver os venres pola tarde, os sábados e domingos en horario de mañá e tarde, e todos os días da semana, salvo os festivos, durante as vacacións de Nadal. Tamén se reforza a programación durante a ponte da Constitución. Os obradoiros comezarán ás 12.00 ou ás 18.00 horas, e serán de balde e sen necesidade de inscrición previa. As actividades serán moi variadas, mais xirarán ao redor das manualidades sobre temática de Nadal. Haberá obradoiros para a elaboración de gorros de Nadal, estreliñas, bonecos de neve, gafas de fin de ano ou grilandas.
O Mercado de Nadal da Carreira do Conde conta con 15 casetas, polas que irán rotando diferentes expositores desde hoxe ata o 5 de xaneiro. Como é habitual, participarán empresas e artesáns de sectores moi diferentes: alimentación, decoración de Nadal, xoguetes e regalos singulares, xoiaría e bixutería, coiro, ilustración, textil e complementos, cosmética e velas, cerámica e madeira…
Ao Mercado de Nadal da Carreira do Conde sumarase o de Área Central dos días 21 de decembro a 5 de xaneiro.