A Liga Reumatolóxica Galega premia dous servizos da USC polo seu traballo en inclusión e atención bucodental
O SEPIU e a unidade de atención a persoas con diversidade funcional e condicións médicas complexas que dirixe Inmaculada Tomás recibiron os galardóns
A Liga Reumatolóxica Galega recoñeceu o labor de dous equipos da Universidade de Santiago de Compostela (USC) na atención ás persoas con discapacidade e enfermidades crónicas. O Servizo de Participación e Inclusión Universitaria (SEPIU) e o equipo que dirixe a catedrática Inmaculada Tomás na Facultade de Medicina e Odontoloxía recibiron os galardóns durante a gala do 30.º aniversario da asociación.
No caso do SEPIU, a entidade concedeu o Premio Liga con Nós polo seu traballo para favorecer a inclusión e a igualdade de oportunidades na universidade. O servizo coordina medidas de apoio ao estudantado con discapacidade ou necesidades específicas, entre elas adaptacións curriculares, recursos de apoio, programas de inserción laboral e aloxamento adaptado. A vicerreitora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar da USC, Lorena Añón, recolleu o premio.
O segundo recoñecemento distinguiu o traballo da unidade de atención bucodental que coordina Inmaculada Tomás, en funcionamento desde arredor de 2010. O equipo atende persoas con discapacidade e enfermidades crónicas, adaptando os tratamentos preventivos, conservadores e periodontais ás necesidades de cada paciente. Tamén presta atención a persoas con alzhéimer residentes en centros públicos da Xunta e colabora con entidades como ASPACE e APAMP.
A actividade da unidade combina asistencia clínica, formación e investigación. Nela fórmase alumnado do Máster de Formación Permanente en Odontoloxía Integral Avanzada en Persoas con Diversidade Funcional e Condicións Médicas Complexas e desenvólvense estudos sobre a relación entre a saúde bucodental e distintas enfermidades.
Entre as súas liñas de investigación figura o uso da saliva para identificar sinais de enfermidades. Un estudo publicado recentemente no Journal of Dental Research avaliou o potencial do microbioma salivar para detectar a periodontite, mentres que outro proxecto analiza se as mostras de saliva poden contribuír á detección temperá do cancro oral. O equipo emprega tamén técnicas de aprendizaxe automática para desenvolver modelos de intelixencia artificial aplicados ao diagnóstico.