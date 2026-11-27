O espectáculo de clown 'Triplette' chega este sábado ao Auditorio de Galicia
A proposta de Labú Teatre e Cris Clown combina humor, poesía visual e circo nunha función sen palabras dirixida ao público familiar, ás 18.00 horas na Sala Mozart
Tres pallasos, un banquete imaxinario e unha sucesión de situacións absurdas son os ingredientes de 'Triplette', o espectáculo que poderá verse este sábado, 28 de novembro, na Sala Mozart do Auditorio de Galicia. A función comezará ás 18.00 horas e forma parte da programación familiar da Tropa C de Compostela Cultura.
A creación de Labú Teatre e Cris Clown combina o humor, a poesía visual e o circo para construír un universo escénico no que o xesto e a expresión corporal substitúen a palabra. A través de xogos e situacións insólitas, os tres intérpretes propoñen unha experiencia compartida para público infantil e adulto, na que o absurdo se converte nunha forma de descubrir a beleza dos pequenos detalles.
Con idea orixinal e dirección de Leandre Ribera, referente do clown contemporáneo, o espectáculo está creado e interpretado por Cristina Solé, Andreu Sans e Anna Ros. A proposta foi distinguida co Premio do Público do Festival Internacional de Teatro e Artes de Rúa de Valladolid (TAC 2026) e resultou finalista nos últimos Premios Max das Artes Escénicas.
A función chega a Santiago dentro do circuíto Circo a Escena, impulsado polo Ministerio de Cultura e RedEscena, coa colaboración de CircoRED.