Agentes de la Policía Nacional inspeccionaron el IES San Clemente de Santiago tras recibir un correo electrónico que alertaba de la supuesta presencia de un artefacto explosivo en sus instalaciones

Varios centros educativos gallegos han vuelto a recibir este viernes falsos avisos de bomba, en concreto, el IES Sanxillao y el IES Muralla Romana de Lugo, y el IES San Clemente de Santiago de Compostela, aunque ninguno ha tenido que ser desalojado, según fuentes consultadas por Europa Press.

Sin embargo, tras recibir correos electrónicos con avisos sobre la supuesta presencia de artefactos explosivos en sus instalaciones, las direcciones de los centros han activado el protocolo de seguridad y han alertado al 112.

En este contexto, la Policía Nacional se ha desplazado hasta los centros para comprobar el contenido de los mensajes y revisar las instalaciones. En el caso de Lugo, las inspecciones se realizaron en torno a las 11.00 y a las 12.00.

Los avisos han sido considerados de "escasa credibilidad" y, a diferencia de lo ocurrido en anteriores ocasiones, no ha sido necesario desalojar los edificios ni suspender las clases. La actividad lectiva pudo continuar con normalidad.

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Cabe recordar que la jornada del miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil ya realizaron desalojos y revisiones tras recibir falsos avisos de bomba.

Los avisos fueron recibidos de forma prácticamente simultánea al mediodía mediante un correo electrónico dirigido a las direcciones educativas y afectaron a unos 80 centros gallegos.

A raíz de estos incidentes, la Fiscalía Provincial de Lugo y la de A Coruña incoaron de oficio diligencias de investigación por estas amenazas. El objetivo es recopilar toda la información sobre los hechos y analizarla conjuntamente para esclarecer quién está detrás de los avisos.