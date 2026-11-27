La representación del personal del transporte urbano de Santiago denuncia que la retirada de autobuses de la circulación está dificultando la prestación del servicio Eladio Lois

Representante del personal del transporte urbano de Santiago ha reclamado, en un comunicado remitido por la CIG, que el Ayuntamiento adopte medidas para garantizar "normalidad" en el servicio.

"Los conductores del transporte urbano también somos víctimas del deterioro del servicio", se señala en el mismo para denunciar "deficiencias" en la asistencia.

"La retirada de numerosos autobuses de la circulación por parte de nuestra empresa está provocando que distintas líneas y servicios no se puedan realizar con normalidad, afectando directamente a las personas usuarias, que ven como sus desplazamientos se complican, tienen que soportar mayores tiempos de espera o, directamente, quedan sin el servicio previsto", señala el comunicado.

La CIG pide al Concello de Santiago que medie para garantizar la subrogación de trabajadores del autobús urbano Más información

Por otra parte, reclama que la empresa aclare la "retirada de autobuses" que hasta hace poco estaban en circulación "y permitían mantener una cierta normalidad en la prestación del transporte urbano". "Entendemos perfectamente el malestar y la indignación de los usuarios", recalca y denuncia "falta de información" por parte de la empresa.

"Los conductores no decidimos cuántos autobuses están disponibles, qué vehículos se retiran de la circulación ni cómo se organiza la prestación del servicio", apunta.

En este contexto, reclama que la empresa "asuma las responsabilidades derivadas de las decisiones que está adoptando en la organización y prestación del servicio y que el Ayuntamiento de Santiago ejerza sus funciones de control y exigencia de cumplimiento de los deberes establecidos, adoptando las medidas necesarias para garantizar la recuperación de la normalidad del transporte urbano".