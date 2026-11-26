La rectora de la USC, Rosa Crujeiras, y la directora de la Fundación Barrié, Carmen Arias, participaron este jueves en la presentación del ALGa digital EFE

El Instituto da Lingua Galega (ILG) de la USC y la Fundación Barrié han presentado este jueves el ALGa digital, una nueva plataforma web que pone al alcance de la comunidad investigadora, del profesorado, de los estudiantes y de cualquier persona interesada una parte de los materiales del Atlas Lingüístico Galego desarrollados durante más de medio siglo.

El proyecto ALGa comenzó en la década de los 70 del siglo pasado con el objetivo de estudiar la variación geolingüística del gallego hablado en las zonas rurales y, hasta ahora, el resultado de sus investigaciones se publicaba únicamente en papel.

Los ocho volúmenes constituyen un archivo lingüístico de un valor excepcional, han destacado este jueves en la presentación del siguiente paso del proyecto, el ALGa digital, en la que han participado la rectora de la USC, Rosa Crujeiras; y la directora de la Fundación Barrié, Carmen Arias; la directora del Instituto da Lingua Galega, Elisa Fernández Rei; y el director del proyecto, Xulio Sousa .

Gracias a la publicación en línea de estos trabajos, el patrimonio documental recopilado adquiere una nueva dimensión, ya que la plataforma permite consultar y visualizar de forma interactiva los materiales ya publicados.

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La aplicación organiza los contenidos en tres bloques temáticos: fonética, morfosintaxis y léxico, y los usuarios, ya sean investigadores, expertos, docentes, estudiantes o meros curiosos pueden seleccionar sobre los mapas distintas opciones en función de sus intereses.

De momento hay unos novecientos mapas disponibles en función de las búsquedas, si bien el objetivo es alcanzar más de mil en los próximos meses.

Además, dado que los datos son descargables cada usuarios -ya sea experto o no- puede diseñar sus propios mapas.

Un trabajo de estas características, ha explicado la directora del ILG, pone de relieve la forma de entender la investigación por parte de este organismo: "rigor científico, trabajo colectivo y compromiso con la sociedad", ha enfatizado Fernández Rei.

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"Gracias a los gallegos que colaboraron, que nos regalaron su tiempo, su saber y su lengua incluso cuando pensaban que no tenía valor. Gracias a ellos podemos devolver a la sociedad una parte del legado que depositaron en nuestras manos", ha concluido.

La directora de la Fundación Barrié, Carmen Arias, ha destacado el apoyo de esta entidad a la USC y a proyectos como este, con el que colaboran desde hace más de medio siglo, y que abre "nuevas posibilidades de investigación, educación y divulgación".

También la rectora, Rosa Crujeiras, ha incidido en el valor de la continuidad de este mecenazgo, con más de cinco décadas dedicadas a este proyecto, que ha posibilitado poder construir conocimiento científico de alto valor y con los parámetro de la USC: "una tarea colectiva, con rigor, que exige tiempo, equipos e instituciones dispuestas a acompañar y a ayudar".

"El ALGa digital abre nuevas oportunidades de investigación. Son décadas de trabajo que no se cierran, sino que se proyectan hacia el futuro", ha concluido.