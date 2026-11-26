Unha adaptación musical e teatral de 'Os vellos non deben de namorarse' chega este sábado ao Teatro Principal
A proposta de Os de Algures reúne unhas 60 persoas sobre o escenario e combina teatro, música e baile tradicional galego
O Teatro Principal de Santiago acolle este sábado 28 de novembro ás 20.00 h a representación músico-teatral de ‘Os vellos non deben de namorarse’, a cargo de Os de Algures e coa participación da Aula Municipal de Teatro de Pontevedra, a Asociación Cultural Soalleira de Dorrón, Tarabelo Teatro, Asociación de danza e Teatro Cafuné, Asociación Etnográfica Sete Espadelas e Leña as Ferreñas, ademais de solistas para interpretar as pezas musicais. A entrada é de balde ata completar a capacidade do teatro.
Na representación, que conta cunha subvención da Deputación da Coruña e coa colaboración do Concello de Santiago, participa un equipo interpretativo dunhas 60 persoas que, durante 80 minutos dá vida a unha das pezas máis emblemáticas do teatro galego, escrita por Castelao en 1936 e estreada por primeira vez en Bos Aires en 1941.
A obra aborda, a través dun ton de farsa humorística, as historias de tres vellos que experimentan o amor con intensidade e paixón, só para atoparse co desencanto. Castelao utiliza a ironía para reflexionar sobre a condición humana, a busca da felicidade e o inevitable paso do tempo, mesturando lirismo, tenrura e humor para crear un espectáculo coral onde palabra, música e imaxe se combinan coa expresión popular galega. Os coros e coplas, teñen unha clara función simbólica e emocional.
A adaptación proposta por Os de Algures destaca pola súa fidelidade á visión escénica do autor de Rianxo, recuperando o vestiario da obra gráfica de Castelao e reproducido fielmente por SeteEspadelas, con debuxos, pinturas e indicacións do autor sobre elementos, escenografía, movementos e músicas tradicionais.
A posta en escena integra foliadas e muiñeiras, musicando as coplas presentes no texto. Isto garante unha experiencia multidisciplinar onde se mestura teatro, música e baile galego, fortalecendo a identidade cultural.
O espectáculo, de gran formato, mobiliza unha ampla equipa artística e técnica, con traballo de formación previo na Aula Municipal de Teatro de Pontevedra, premiada en certames estatais e galegos desde a súa creación no ano 2000.