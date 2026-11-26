El director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, presentó este jueves la intervención artística 'A auga é un intre que aprendeu a quedar' Xunta

El director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, ha presentado este jueves en la Cidade da Cultura la intervención artística 'A auga é un intre que aprendeu a quedar', creada por el artista visual Diego Lara para la laguna del Jardín Literario del Gaiás.

Se trata de una pieza en la que el artista se inspira de la fugacidad, la permanencia y el vínculo entre la naturaleza y el paso del tiempo para diseñar una escultura flotante -una isla de madera en forma de gusano- que dialoga con el movimiento cíclico del agua de este espacio.

Tal y como ha explicado el representante de la Consellería de Cultura, el proyecto fue seleccionado como ganador en 2025 de la Convocatoria de Intervenciones Artísticas en espacios naturales del Gaiás, desarrollada al amparo del Encuentro de Artes Novas y con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell.

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En este sentido, el director xeral de Cultura ha destacado que el proyecto apuesta desde su propia concepción por el "empleo consciente de materiales orgánicos y locales y de técnicas artesanales de producción", al tiempo que dialoga con el espacio.

La instalación, que permanecerá en la laguna hasta el 2 de mayo de 2027, está realizada con madera autóctona de castaño y empleando técnicas tradicionales de carpintería náutica. La obra recupera así saberes vinculados a la arquitectura popular y a la construcción naval gallega.