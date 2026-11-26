Santiago organiza dous monólogos sobre o impacto da pornografía na sexualidade da mocidade
A educadora social Marina Marroquí ofrecerá o 1 de decembro unha sesión para alumnado de ESO e outra dirixida a familias na Facultade de Filoloxía, con motivo do Día Mundial da Loita contra a Sida
A educadora social Marina Marroquí ofrecerá dous monólogos educativos arredor do impacto da pornografía entre a mocidade con motivo da conmemoración do Día Mundial de Loita contra a VIH/Sida, o vindeiro martes 1 de decembro na Facultade de Filoloxía do Campus Norte de Santiago.
A actividade, organizada polo Departamento de Prevención da Saúde da Concellaría de Deportes, Relacións Veciñais, Festas, Rural e UMAD, distribúese entre dúas charlas distintas, pola mañá e pola tarde. A primeira será o monólogo “Outra Educación sexual é urxente", destinado a alumnado de 4º de ESO dos centros educativos de Santiago. A finalidade é que descubran o camiño cara a unha sexualidade “real, respectuosa, consentida, divertida, pracenteira e inclusiva”.
Pola tarde, o monólogo diríxese a nais e pais de menores e adolescentes. Baixo o título “Xeración porno. Como educar para salvalos”, céntrase na toma de conciencia sobre a realidade de educación sexual que recibe a mocidade.
Esta iniciativa municipal polo 1 de decembro pon o foco no facto de que a ausencia de educación sexual e a adquisición de coñecemento de sexualidade de fontes como a pornografía normalizaron entre a adolescencia unha sexualidade daniña e violenta. Esta realidade tradúcese nos últimos anos nun incremento sostido de infeccións de transmisión sexual (ITS). A abordaxe desta situación entre a xuventude debe alicerzarse sobre varias bases complementarias, entre as que salienta a educación sexual integral, que debería contemplarse desde as familias, no ámbito educativo, na sociedade en xeral e tamén no ámbito sanitario