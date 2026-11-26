Los sindicatos FSIE, UGT, CC.OO., USO, SNEP y CIG han convocado este jueves una caravana de vehículos que recorrerá cinco ciudades gallegas Europa Press/Archivo

Las organizaciones sindicales FSIE, UGT, CC.OO., USO, SNEP y CIG han convocado para este jueves una caravana de coches que recorrerá las ciudades de Vigo, A Coruña, Ferrol, Santiago y Ourense en defensa de la enseñanza concertada y para denunciar la "falta de voluntad" de la Consellería de Educación para iniciar una negociación.

En concreto, han acusado a la Consellería de no haber convocado a los representantes de las personas trabajadoras para iniciar la negociación de ninguna de las reivindicaciones que el colectivo lleva reclamando "desde hace casi 20 años".

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En este contexto, han reivindicado la convocatoria "inmediata" de la Mesa Tripartita, el "desbloqueo" de acuerdos de homologación salarial; la reducción de la carga lectura; la mejora de los acuerdos de jubilación parcial y la financiación de un complemento autonómico para el Personal de Administración y Servicios (PAS).

Con todo, la caravana saldrá a las 18.30 horas desde el aparcamiento del Museo Verbum en Vigo; desde el edificio sindical en Alfonso Molina en A Coruña; en el aparcamiento de Santa Marta en Santiago; en el de A Malata en Ferrol y, finalmente, desde la explanada de Expourense.

Se trata de una reivindicación que se enmarca en el calendario de movilizaciones que el sector está realizando desde el mes de mayo, y es el paso previo a la cuarta jornada de huelga convocada en el sector en tres meses y que tendrá lugar el próximo 15 de diciembre.