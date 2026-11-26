El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, informó este jueves de las medidas adoptadas por la diócesis ante los casos de abusos sexuales EFE

La Iglesia católica de Santiago de Compostela ha apartado a dos sacerdotes y ha pagado más de 4.500 euros de indemnización a una de las víctimas hasta el momento como parte de su iniciativa contra los abusos sexuales por parte de esa institución.

Así lo ha manifestado este jueves el arzobispo Francisco José Prieto Fernández en una conferencia de prensa en la que ha invitado a las víctimas a denunciar los abusos ante la Fiscalía y a dialogar con un servicio diocesano de prevención y atención de abusos a menores instaurado por las autoridades eclesiásticas.

Prieto Fernández ha precisado que desde junio de 2023, cuando tomó posesión de ese cargo, ha apartado a dos sacerdotes y ha señalado que fue consecuencia de una investigación preliminar comunicada a las autoridades del Vaticano.

El arzobispo ha precisado que ese apartamiento de las funciones sacerdotales tuvo lugar de manera "simultánea" a la investigación judicial y ha reiterado su petición de "perdón" a las víctimas de los abusos.

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Una portavoz del servicio diocesano de prevención y atención de abusos a menores, Milagros Otero, ha indicado que ese órgano está integrado por algunos laicos, aunque coordinado por el sacerdote Luis Manuel García Bernadal, ha recibido los últimos años 15 denuncias, cinco de ellas en 2026, aunque ha opinado que "son pocas".

La Iglesia católica ha pagado a una de las víctimas en la capital gallega 4.674 euros por "tratamiento psicológico", ha explicado García Bernadal.

El clérigo ha asegurado que "la mayoría de las víctimas no quiere denunciar" por "su deseo de protegerse de su propio dolor" y por temor a tener que recordar esa experiencia.

El sacerdote ha asegurado que los integrantes de ese servicio de la Iglesia compostela animan a las víctimas con las que toman contacto a denunciar "tanto por la vía civil como por la vía canónica" y ha afirmado que lo que reclama una mayoría es "que la Iglesia ponga todos los medios para que no se vuelva a producir".

Según él, "a veces podemos tener el prejuicio de que denuncian para obtener un beneficio económico y no es así, todo lo contrario", ya que muchos evitan ese asunto porque supone una "revictimización".

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En ese sentido, ha señalado que "si la diócesis no ha pagado más que esos 4.674 euros es porque solo una de ellas ha reclamado" esa atención psicológica.

Cientos o tal vez miles de personas han sido víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia católica en España, donde hay varias condenas judiciales e investigaciones abiertas al respecto, además de casos de complicidad de responsables eclesiásticos para tapar y no denunciar los casos, una situación que ha cambiado en los últimos años.

En ese sentido, el sacerdote ha hecho un llamamiento a las víctimas a tomar contacto con dicho servicio diocesano de prevención y atención de abusos a menores "para que se les haga justicia y se les repare" y "que no tengan miedo a denunciar".