Un comercio con descuentos por el Black Friday

'Ser una ovella rosa ten un prezo'. Es el mensaje con el que el comercio local y de proximidad de Santiago clama desde sus escaparates contra el Black Friday, una campaña de descuentos importada de Estados Unidos que las economías de los establecimientos pequeños no pueden soportar.

En medio del mar de promociones y descuentos que llenan las tiendas estos días, mantener intactos tus precios se ha convertido en un verdadero acto de rebeldía y más de 40 comercios compostelanos se han unido para reivindicar que son la oveja negra o, en este caso, la rosa, para alejarse del color tradicionalmente unido al Black Friday.

"Como todo el mundo parece el rebaño que va detrás de lo que marcan los grandes, quisimos hacerlo en otro color precisamente para distinguirnos", explica a EFE Laura Insausti, de la tienda de moda sostenible y artesanía Ela Diz, a quien se le ocurrió la idea de la campaña.

Insausti cree que el Black Friday es algo "ajeno" al comercio local y al consumo responsable que predican, porque hacer "mil compras en tres días" no es bueno ni para el cliente ni para el comercio, solo para los grandes del sector.

Por ello, este año no se han limitado a desmarcarse de los descuentos sino que han querido concienciar al consumidor y dejar claro que un pequeño comercio no puede permitirse ofertar un descuento tras otro.

Rebaja tras rebaja: "Es insostenible"

"Somos la resistencia", dice orgullosa Curru Barreiro, de la tienda de moda y complementos Cousalinda, que también luce la oveja rosa en su escaparate y critica que las campañas de descuentos se multiplican y se prolongan cada vez más.

Barreiro recuerda que cuando era niña las rebajas eran en septiembre y en marzo, para liquidar el stock de las temporadas de verano e invierno, pero ahora se alargan y se suman ofertas encubiertas, días sin IVA, la semana fantástica y otras campañas, "una locura".

"Esto es una rebaja constante, nosotros no podemos trabajar de esta manera", coincide Judith Baña, que regenta desde hace 42 años Lencería Judith y recuerda que los pequeños comercios no pueden competir con la economía, la logística o la infraestructura de los grandes y, para ellos, soportar descuentos constantes es "completamente insostenible".

Ante esta situación de desventaja, el comercio local cree que deberían regularse más los períodos de rebajas y descuentos, porque al final salen perjudicados.

Estos días lo están comprobando, porque decidir no sumarse a las promociones y ser la oveja rosa tiene un precio, como reza el cartel de la campaña: "Esta semana no estamos vendiendo nada", lamenta Curru Barreiro.

"La gente va más a las grandes cadenas, que hacen unos descuentos y una publicidad muy potente y llevan ya días anunciando en Internet ofertas", dice Patricia Pazos, de la tienda de artesanía Merlín e Familia.

Reivindicar las fortalezas del pequeño comercio

Ante estas estrategias con las que no pueden competir, el comercio local reivindica sus puntos fuertes para atraer consumidores, como el trato cercano con el cliente, a veces casi familiar, y la atención personalizada.

Pazos, de Merlín e Familia, defiende que ofrecen un producto "más especializado" y responden con más agilidad ante cualquier imprevisto, como un defecto en el producto.

"Y aunque no podemos tener en stock todo lo que hay en el mercado, pero ni nosotros ni prácticamente nadie hoy en día, sí que tenemos recursos para ofertar en unos días lo mismo o algo parecido a lo que el cliente busca", asegura.

Por suerte, son cada vez más las personas que valoran esta atención y que están concienciadas de la importancia de mantener el comercio local, asegura Laura Insausti, la promotora de la campaña.

"Ayer vino una chica, se probó un abrigo y me preguntó si iba a hacer Black Friday esta semana. Le dije que no y dijo que iba a pensarlo. A los 20 minutos volvió y me dijo que lo iba a comprar porque quería que haya comercio pequeño en su ciudad".