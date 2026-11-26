Foto de familia de los asistentes a la XXV Reunión del Consejo Asesor y Comité Técnico de la Fundación Xaime Cortizo

Fundación Inade ha celebrado este miércoles en las instalaciones de Congalsa, en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), la XXV Reunión de su Consejo Asesor y Comité Técnico. El encuentro ha permitido hacer balance de las actividades desarrolladas durante 2026, presentar las líneas de actuación previstas para 2027 y conocer la actividad productiva de Congalsa, una de las empresas líderes del sector de la alimentación, especializada en la elaboración y comercialización de productos del mar y platos preparados.

En el marco de la jornada de trabajo, Congalsa anunció que se incorporará a la familia de amigos de Fundación Inade para contribuir al desarrollo de sus programas y actividades, impulsando la gestión y prevención de los riesgos empresariales y promoviendo el desarrollo de soluciones desde el sector asegurador que ayuden a prevenirlos, mitigarlos y protegerse frente a sus posibles consecuencias.

XXV Reunión del Consejo Asesor y Comité Técnico de la Fundación Xaime Cortizo

Investigación y formación

Durante su XXV reunión, el presidente de la Fundación, José Ramón Santamaría, repasó la evolución de la entidad y destacó especialmente los resultados alcanzados en investigación y formación. En el ámbito investigador, 2026 ha estado marcado por la presentación de la tercera edición del estudio La gestión del riesgo en el sector empresarial gallego, elaborado por la Universidade de Santiago de Compostela para Fundación Inade. Su publicación dio paso a ERM2026, una iniciativa para acercar sus conclusiones a organizaciones empresariales y administraciones públicas.

En materia de formación continua, Fundación Inade anunció que está a punto de cerrar un ejercicio con resultados récord en cuanto al número de horas impartidas y los beneficiarios alcanzados. Con un total de 102 horas formativas, la Fundación ha superado los 9.000 asistentes y ha expedido más de 5.600 certificados que los distribuidores de seguros podrán acreditar ante el supervisor para dar cumplimiento a los requisitos formativos exigidos.

XXV Reunión del Consejo Asesor y Comité Técnico de la Fundación Xaime Cortizo

Asimismo, durante el encuentro se adelantaron las líneas de trabajo del Plan de Actuación 2027, con el objetivo de recoger la valoración y las aportaciones de los integrantes del Consejo Asesor y del Comité Técnico. El documento definitivo será sometido a la aprobación del Patronato antes de finalizar el año.

Congalsa, una empresa comprometida con la prevención y la gestión responsabl

La elección de Congalsa como sede de esta reunión responde a su trayectoria y a su compromiso con la innovación, la prevención y la gestión responsable de los riesgos.

José Ramón Santamaría agradeció la acogida de la empresa y destacó la afinidad entre ambas organizaciones: “Congalsa constituye un ejemplo de cómo integrar la prevención y la gestión de riesgos en la actividad empresarial”.

La jornada de trabajo de Fundación Inade en A Pobra do Caramiñal se completó con las intervenciones de diferentes profesionales y directivos de Congalsa, que compartieron con los asistentes el modelo de trabajo y las principales líneas de actuación de la compañía. El encuentro incluyó también una visita a las instalaciones.

Con esta XXV reunión, Fundación Inade continúa fortaleciendo la colaboración entre los profesionales de la gerencia de riesgos, el sector asegurador y el tejido empresarial gallego, con el propósito de avanzar hacia organizaciones mejor preparadas para anticiparse a los riesgos y proteger su actividad.