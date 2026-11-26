O circo contemporáneo e o flamenco mestúranse este venres no Teatro Principal con 'Empaque'
A compañía Chicharrón Circo Flamenco presenta unha proposta que combina malabares, cante, baile, poesía e humo
O Teatro Principal acolle este venres, día 27 de novembro, unha proposta escénica que rompe as fronteiras entre o circo contemporáneo e o flamenco. A compañía Chicharrón Circo Flamenco presenta 'Empaque', un espectáculo que combina a destreza dos malabares coa forza expresiva do flamenco, a poesía e o humor para construír unha linguaxe artística propia.
Sobre o escenario, unha pelota de malabares, unha bata de cola ou unhas luvas de boxeo convértense en ferramentas expresivas ao servizo dunha dramaturxia que sorprende pola súa capacidade para conectar universos aparentemente afastados. O cante, o baile, os ritmos e a palabra dialogan coa técnica circense nunha proposta que reivindica a liberdade creativa e a experimentación escénica.
Ideado e interpretado por Germán J. López Galván, 'Empaque' transcende a exhibición de habilidades físicas para abordar, desde o humor e a sensibilidade, unha cuestión tan universal como complexa: quen somos? Unha pregunta arredor da que o artista constrúe un espectáculo que xoga coas contradicións, as convencións e os códigos de cada disciplina, facendo da procura da propia identidade o motor da creación artística.
A peza conta coa dirección escénica e dramaturxia de Ana Donoso Mora, a música orixinal e o espazo sonoro de Raúl Cantizano e as achegas coreográficas do propio López Galván, Asunción Pérez ‘Choni’, Miguel Frutos e Morgan Cosquer.
A singularidade desta proposta valeulle á compañía numerosos recoñecementos, entre os que figuran os premios Talía e Lorca ao mellor espectáculo de circo en 2026, o Premio FETÉN ao mellor espectáculo de noite, o Premio ao mellor espectáculo da Feira de Artes Escénicas de Andalucía e os premios PACA á mellor interpretación de circo e ao mellor vestiario, estes últimos en 2025. A montaxe conta, ademais, coa recomendación de Redescena e forma parte do Circuíto Circo a Escena do INAEM.