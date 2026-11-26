El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, en una reunión con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y con el concejal de Movilidad, Xan Duro, por los despidos en el transporte urbano CIG

La CIG ha solicitado al Ayuntamiento de Santiago la mediación para la subrogación de personal en el nuevo contrato de transporte urbano, según informa.

Ha sido en una reunión mantenida por una delegación de este sindicato, encabezada por su secretario xeral, Paulo Carril, acompañado por Ángel Brao, uno de los trabajadores despedidos, y por Inácio Pavón, responsable de transportes de la CIG de Santiago y la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, así como el concejal de Movilidad, Xan Duro.

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Según informa la CIG, el objetivo de este encuentro era trasladar la situación que se está produciendo con "el despido" de empleados "que tenían derecho a la subrogación en el nuevo contrato del transporte urbano".

Para esta organización, "estos despidos constituyen una persecución sindical inaceptable y de extrema gravedad". También denuncian "sucesión de incumplimientos y abusos laborales". Por todo esto, ha pedido la implicación del Ayuntamiento.

Asimismo, la CIG ha anunciado el inicio de una campaña de información en las cabeceras de las líneas, recogida de firmas y reuniones con las asociaciones de vecinos y vecinas para dar traslado de la "gravedad de la situación y recabar su apoyo".