Un bombeiro de Santiago colabora en Mozambique na formación para previr e afrontar emerxencias
Félix Juncal participou durante case un mes no programa Especialistas en Cooperar do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, no que traballou con nenos, alumnado e veciñanza
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín Rei, e membros da Corporación recibiron a Félix Juncal esta mañá no Pazo de Raxoi, como mostra de agradecemento polo labor realizado o pasado verán en Mozambique, a onde se desprazou grazas ao programa ‘Especialistas en cooperar’, do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, organización que estivo representada por Andrea García.
Félix Juncal, xefe de equipo no Servizo de Bombeiros do Concello de Santiago de Compostela, colaborou durante case un mes, do 16 de agosto ao 12 de setembro, cos parceiros do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, xunto con outros dous traballadores dos concellos de Lousame e Trazo. A través da asociación Casa do Gaiato encargouse de sensibilizar tanto os nenos deste centro de acollida como o alumnado das súas escolas e outras persoas das aldeas lindeiras na prevención, protección e resposta ante emerxencias. “Agardo ter contribuído a facer pequenos cambios que lles axuden a afrontar os riscos”, indicou.
Cooperación técnica
Andrea García, en representación do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, agradeceu ao Concello a colaboración no desenvolvemento dos seus programas. Con Félix Juncal xa son dous os técnicos municipais que decidiron sumarse á cooperación a través do Fondo.
A cooperación técnica é unha das ferramentas máis potentes e distintivas da cooperación internacional ao desenvolvemento impulsada polos gobernos locais, pois supón aproveitar o 'know how' dos municipios para reforzar as capacidades das administracións públicas e asociacións das sociedades máis desfavorecidas, facilitando respostas profesionais e formación adecuada ás súas necesidades. Ese é precisamente o principal obxectivo de Especialistas en Cooperar, que tamén favorece o intercambio de experiencias e un maior coñecemento da realidade dos países que o Fondo Galego está a apoiar.