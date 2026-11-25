A USC reivindica o feminismo e a educación en igualdade nos actos do 25N
A universidade celebrou actividades en Santiago e Lugo, cun minuto de silencio, a lectura dos manifestos da USC e da CRUE e dúas performances
A Universidade de Santiago de Compostela gardou este 25N un minuto de silencio por todas as mulleres vítimas da violencia machista, unha das vulneracións de dereitos humanos máis graves e persistentes, e tamén unha das máis silenciadas e invisibilizadas.
A institución reivindicou esta data en dous actos en Santiago e Lugo nos que se deron lectura aos manifestos da USC e da CRUE e no que tiveron lugar dúas performances para reflexionar sobre a gravidade da violencia machista, os seus efectos e a importancia das redes de apoio e do feminismo.
En Santiago, a Vicerreitoría de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar, en colaboración coa de Cultura, Lingua e Patrimonio, organizou no Obradoiro a performance ‘Non chove(u) igual para todas’, que rematou cunha acción colectiva con paraugas financiados polo Concello de Santiago e rotulados coa frase “é tempo de feminismo”, de Begoña Caamaño.
O manifesto elaborado pola Universidade compostelá reivindica que as políticas de igualdade “se manteñan como unha prioridade institucional, á marxe dos ciclos electorais, e que ningún retroceso político ou orzamentario comprometa a protección dos dereitos das mulleres”.
“Queremos poñer a mirada nas estruturas que sosteñen as violencias machistas e nos homes que as exercen, e non nas mulleres que as sofren”, explicaron, é para iso “é fundamental recoñecer e desnaturalizar aquelas condutas que poden preceder, xustificar ou encubrir situacións de violencia”. Ante esta situación, prosegue o manifesto, as universidades “reivindicamos o valor do coñecemento científico, da investigación rigorosa, do pensamento crítico e da educación en igualdade como ferramentas imprescindibles para combater a desinformación, os estereotipos sexistas e a violencia contra as mulleres”.
Ademais, leu Lorena Añón, vicerreitora, “as universidades queremos ser contornas seguras, libres de violencia, onde a cultura do respecto sexa a norma e onde calquera muller que sufra violencia machista atope escoita, acompañamento, protección e respostas áxiles, accesibles e adaptadas ás súas verdadeiras necesidades”. Tamén a investigación é unha aliada “decisiva”, manifestaron, porque as universidades “temos unha función que vai máis alá da transmisión de coñecementos: contribuímos á formación dunha cidadanía crítica, libre e comprometida coa democracia. Por iso, non podemos permanecer indiferentes ante as vulneracións dos dereitos humanos nin ante os discursos que as xustifican, as banalizan ou pretenden facer retroceder os avances acadados en materia de igualdade”.
Na lectura do manifesto participou tamén a presidenta do Consello do Estudantado, Iria Liñares, que pediu educar en igualdade e en feminismo, “en todas as titulacións e en todos os cursos, e que as compañeiras que dan o paso de contar o que lles pasou atopen ao seu carón unha universidade que as cre e que actúa”. “Queremos -dixo- saír da universidade sabendo recoñecer a violencia contra as mulleres en todas as súas formas, cuestionar as actitudes que a xustifican ou a encobren e actuar ante ela con criterio e valentía”, concluíu.