A USC inaugura en Fonseca unha exposición sobre a relación entre as matemáticas e a beleza na arte
A mostra 'Patróns de beleza. Simetría na Arte', comisariada por Manuel Díaz Regueiro e Inés Ben González, reúne creacións que combinan ciencia, tecnoloxía, enxeñaría, arte e matemáticas
“Unha invitación a contemplar o mundo desde unha perspectiva diferente, a descubrir que detrás da emoción estética tamén existen estruturas, proporcións, simetrías e leis que nos axudan a comprender mellor a realidade”. Con estas verbas definiu a vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio da USC, Ana Cabana Iglesias, a mostra ‘Patróns de beleza. Simetría na Arte’, comisariada por Manuel Díaz Regueiro e Inés Ben González. A exposición inaugurada este mércores 25 poderá visitarse no Claustro Alto do Colexio de Fonseca ata o 29 de xaneiro.
A exposición está integrada por creacións de Manuel Díaz Regueiro, elaboradas mediante procedementos que integran ciencia, tecnoloxía, enxeñaría, arte e matemáticas, nun auténtico exercicio de cultura STEAM. As obras que aquí se presentan, salientou a vicerreitora, mostran que a creatividade “non é allea ao razoamento científico; ao contrario, ambos os campos aliméntanse mutuamente”.
A mostra ‘Patróns de beleza. Simetría na Arte’, de Manuel Díaz Regueiro, ten como obxectivo mostrar como as matemáticas e o STEAM poden inspirar, motivar e facilitar os procesos creativos na arte. Así, con esta exposición preténdese explicar conceptos matemáticos a través de obras de arte; demostrar técnicas onde a confluencia STEAM sexa unha ferramenta creativa; e romper estereotipos sobre a "frialdade" das matemáticas e a “complexidade” da Ciencia.
A xuízo de Manuel Díaz Regueiro e Inés Ben González, a exposición "fai explícito o que sempre foi anunciado nas Matemáticas e a Ciencia, que serven de guía para obter beleza, asombro, orde, shock e achega razóns de estudo", destacan. A idea central que guía a mostra é a dun mundo de Ciencia, Matemáticas e Tecnoloxía que inunda a Arte, que a fai máis creativa, humana e democrática, "sen necesidade das IA que nos substitúan", matizan.