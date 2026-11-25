Representantes de todos los grupos municipales participaron en el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Concello de Santiago

El Ayuntamiento de Santiago conmemoró este miércoles el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con un acto institucional en el Pazo de Raxoi, en el que representantes de todos los grupos municipales dieron lectura a la declaración aprobada por unanimidad en el Pleno del pasado 2 de noviembre. La jornada contó también con la participación de tres alumnas de centros educativos de la ciudad, que leyeron textos de rechazo a la violencia machista.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, abrió el acto y, a continuación, intervinieron Mercedes Rosón, concejala no adscrita; Marta Abal, del PSOE; Borja Rubio, del PP; María Rozas, de Compostela Aberta, y Míriam Louzao, del BNG. La regidora cerró la lectura de la declaración, en la que también participaron la delegada de la rectora para la Igualdad, Lorena Añón, y las estudiantes Hanin Bilal El Hawary Pérez, del IES Antón Fraguas; Julia López Sánchez, del IES Pontepedriña, y Ana Jorquera Domínguez, del IES Rosalía de Castro.

Durante su intervención final, Sanmartín recordó que detrás de cada mujer asesinada hay una historia y un nombre, y relató el caso de Tinucha, asesinada por su marido a los 74 años. La alcaldesa la describió como una mujer que, tras jubilarse, quiso dedicar tiempo a pintar, leer, pasear y reunirse con sus amigas, algo que su marido no aceptaba. Según explicó, el hombre había mostrado previamente comportamientos posesivos y de control, con celos y vigilancia sobre las actividades de su esposa.

O canto colectivo das mulleres contra a violencia machista chegará este mércores á praza do Obradoiro Más información

La regidora reconoció que el entorno de Tinucha no supo identificar aquellas señales y llamó a mantener la atención ante los indicios de violencia machista. También incidió en que se trata de un problema estructural que no se resolverá a corto plazo y que requiere más recursos, prevención, educación y atención. En este sentido, destacó la participación de las estudiantes, que, a su juicio, contribuyen a visibilizar la dimensión social de esta violencia.

Una acción colectiva en el Obradoiro

Tras el acto institucional, las personas asistentes se trasladaron a la plaza del Obradoiro para sumarse a 'O canto das Cecilias', una acción artística impulsada por la cineasta chilena Cecilia Barriga que invitó a las mujeres a unir sus voces contra la violencia, romper el silencio y reivindicar el acompañamiento colectivo.

La iniciativa puso el broche a los encuentros y ensayos desarrollados durante los últimos días en el Auditorio de Galicia, en el marco de la exposición 'Facer aparecer. Ensaios colectivos dun nosoutras'. En Santiago, el proyecto contó con la participación del colectivo temporal Grita Galega, Canta y con una versión en gallego de la canción tradicional italiana 'La povera Cecilia', adaptada por la poeta Lucía Aldao.

Santiago cambia el uso de una parcela de Roxos para construir viviendas protegidas y cooperativas Más información

Prevención y atención a las víctimas

La declaración institucional aprobada por la Corporación municipal recoge el compromiso de situar la prevención como prioridad y mantener al Ayuntamiento como primera puerta de acogida para las víctimas. También plantea consolidar programas estables dirigidos a la juventud y desarrollar campañas específicas de sensibilización para este colectivo.

El texto reclama, además, que las distintas administraciones garanticen recursos suficientes y estables, formación especializada y continua para el personal que interviene en la atención a las víctimas y el desarrollo íntegro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Entre las iniciativas municipales vinculadas al 25N figura también la campaña 'Faite un home', presentada en octubre bajo el lema "un home dos que desexan cambiar". La propuesta busca promover modelos de masculinidad igualitarios y corresponsables, cuestionar los estereotipos machistas y fomentar la implicación de los hombres en la prevención de las violencias.