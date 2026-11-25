El Ayuntamiento de Santiago ha aprobado inicialmente el cambio de uso de una parcela situada en la rúa do Nabal, en Roxos, para destinarla a viviendas Concello de Santiago

El Ayuntamiento de Santiago ha aprobado inicialmente el cambio del uso hotelero al residencial de una parcela situada en el núcleo de Roxos, que incluye una reserva obligatoria para vivienda protegida de un 40 % de la superficie edificable máxima, que supone un total de 4.055 metros cuadrados.

Aparte de incrementar la oferta de vivienda protegida, el interés de esta actuación radica, principalmente, "en la necesidad de ampliar la oferta de vivienda a precios accesibles en áreas urbanizadas", según ha explicado este miércoles el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, en una rueda de prensa sobre este asunto.

Además, en la definición de los usos permitidos, la modificación hace referencia expresa a la vivienda cooperativa en cesión de uso, "una tipología innovadora" cuya implantación quiere "facilitar" el Ayuntamiento. Precisamente, esta es la que la propiedad actual del terreno tiene pensado implantar.

En concreto, esta modificación puntual del Plan de sectorización del SUNP-25 de Roxos afecta a una superficie de 3.855,06 metros cuadrados. Del total, 3.389,70 corresponden a la parcela H, ubicada en el número 25 de la rúa do Nabal. La Asociación Alvariza Colaborativas Compostela es propietaria del 89,99% y, a su vez, tiene firmado un contrato de arras con la propiedad del 10,01 % restante.

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Las otras tres parcelas a las que incumbe la modificación, una de ellas municipal, solo están "parcialmente afectadas" para ajustar los límites "adaptándose a los condiciones de terreno y de ordenación", en palabras de Lestegás. En total, la superficie edificable máxima es de 4.055 metros cuadrados y, de ellos, 1.622 corresponden a la reserva obligatoria de un 40 % de vivienda protegida.

Ahora, la modificación aprobada inicialmente se someterá a información pública durante el plazo de un mes y, a continuación, se remitirá a la Dirección Xeral de Urbanismo para que solicite los informes preceptivos. También se solicitará informe de la Diputación de A Coruña sobre posibles afección a la carretera DP-7802.

Facilitar la promoción sin ánimo de lucro

"El objetivo principal de esta modificación, que aprobamos inicialmente, es sustituir el uso hotelero por el residencial", ha recalcado Lestegás, que considera "coherente" la eliminación de este uso dentro de la estrategia municipal de priorizar la función residencial sobre otras que "no atienden las necesidad de los vecinos".

Otro de los fines es "facilitar" la implantación de modelos de promoción de vivienda sin ánimo de lucro, "contribuyendo a la desmercantilización de vivienda". Para ello, en la descripción de los usos incluida en la modificación, el Ayuntamiento ha incluido explícitamente la vivienda cooperativa en cesión de uso.

"Se trata de un modelo de acceso a vivienda en el que una cooperativa gestiona un conjunto de viviendas en todas sus fases", según lo ha definido Lestegás. La propiedad del edificio es colectiva. Por tanto, las viviendas pueden ser utilizadas por las personas socias indefinidamente o durante un periodo determinado, "normalmente con una aportación inicial de capital --recuperable en caso de abandono de cooperativa-- y cuotas mensuales de mantenimiento".

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Además de los mencionados, el responsable de Urbanismo ha resumido el resto de objetivos en: optimizar el suelo urbanizado y las infraestructuras existentes, "en coherencia con el objetivo de consumo cero de suelo establecido por la Comisión Europea para 2050"; adaptar la parcela a la realidad física del terreno "sin variar la superficie ni el aprovechamiento", y establecer la ordenación detallada de la parcela H.

Tacha una propuesta de Verea de "poco honesta"

Por otra parte, a raíz del compromiso del líder del PP de Santiago, Borja Verea, a reducir a un mes el plazo para la concesión de licencias municipales, el concejal del BNG se ha referido a ella y considera "poco honesto" por su parte "vender como solución herramientas que ya existen".

"Me llamó la atención que la propuesta del candidato del PP a la Alcaldía para mejorar la tramitación de las licencias de obra sea una figura que ya existe y se utiliza en este Ayuntamiento", ha explicado, en alusión a las entidades de certificación de conformidad municipal (Eccom), reguladas por un decreto de la Xunta de 2025.

"16 meses después", según los datos aportados por Lestegás, solo se han solicitado cuatro licencias con certificación Eccom, de las cuales tres ya han sido concedidas y la última, fue solicitada hace dos semanas. Por ello, a su juicio, "no parece" que esta figura resulte "muy atractiva" para los promoteres.

"No sé dónde ha estado Borja Verea todo este tiempo, pero creo que no estuvo atento porque la oposición recibe la documentación de todas las juntas de gobierno en las que se conceden las licencias de obras", ha zanjado.