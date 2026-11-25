La Bienal Estatal de Circo se celebra esta semana en Santiago, que se convierte por primera vez en sede de este encuentro fuera de Madrid Xunta

La Bienal Estatal de Circo ha elegido Santiago de Compostela para celebrar por primera vez fuera de Madrid este encuentro profesional, que reúne esta semana a artistas, compañías e instituciones de toda España para compartir proyectos, impulsar nuevas producciones y favorecer oportunidades de colaboración y contratación.

La bienal está organizada por CircoRED, la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Circo de España, que agrupa a entidades de 13 de las 17 comunidades del Estado y representa a más de 850 profesionales.

La federación trabaja para fortalecer el ecosistema circense, impulsar la creación y la profesionalización y promover la colaboración entre artistas, compañías, espacios, programadores e instituciones.

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La cita cuenta con el apoyo de la Xunta y nace como evolución de Circo Presente Continuo.

Los ocho espectáculos que conforman la programación son 'Metábasis', de LaEle; 'Serena', de Circ Bover; 'Rogelio III (La Fête)', de AsSircópatas; 'Naufragio', de Labsurda; 'Siku', de Jessica Arpin; 'Matrimonio', de Kolektivo Konika; 'RAR', de Balusca, y 'Ni fú, ni fá', de La Buffa.

El encuentro se completa con actividades profesionales, muestras de procesos creativos y espectáculos abiertos al público con entrada gratuita.