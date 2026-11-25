Romina García Chas, nova decana da Facultade de Ciencias Económicas da USC
Entre as súas prioridades figuran mellorar a docencia, reforzar a investigación e estreitar a relación co tecido empresarial e institucional
Romina García Chas foi elixida este mércores 25 nova decana da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC por 55 votos a favor e 8 en branco. A nova decana pretende “aproveitar a experiencia e o traballo desenvolvido nos últimos anos para seguir avanzando nunha Facultade centrada nas persoas, na que o estudantado, o PDI e o PTXAS teñan un papel activo”. Entre as súas prioridades figuran a mellora da calidade da docencia e da oferta formativa, o apoio ao desenvolvemento académico e profesional do profesorado, o acompañamento e a participación do estudantado e o recoñecemento do papel do PTXAS.
Outro dos eixos fundamentais será fortalecer e dar visibilidade á investigación e “facilitar a transferencia de coñecemento, promovendo ao mesmo tempo unha maior conexión coa contorna”. Neste ámbito, preténdese “estreitar os vínculos co tecido empresarial e institucional, ampliar as oportunidades de prácticas e consolidar a relación coas persoas egresadas”.
A profesora García Chas apostará por unha Facultade “máis aberta, eficiente e participativa, mediante a mellora das infraestruturas e dos servizos, a dixitalización e simplificación da xestión e o reforzo da comunicación interna e externa”. Todo iso desde unha “cultura de calidade e mellora continua e cunha xestión baseada no diálogo, a colaboración e a participación dos diferentes colectivos da comunidade universitaria”.